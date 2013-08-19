AKP'den Brüksel açılımı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AKP'nin yurtdışındaki ilk temsilciliği Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de açılıyor. Ofisin öncelikli amacı, "Türkiye'nin ve AKP'nin varlığını Avrupa'da güçlü şekilde hissettirmek" olacak. Kuruluşunun 12. yılında "AKP'nin varlığı ve etkinliğinin Türkiye'nin sınırlarını aşması gerçeğinden yola çıkarak yurtdışında ofis açılması" fikri, Mart ayında yapılan parti yönetimi toplantılarında gündeme getirildi. Başbakan Erdoğan da, bu fikre büyük destek verdi. Bunun için ilk akla gelen yer AB'nin başkenti kabul edilen Brüksel oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, AKP'nin, yurtdışında temsilcilik açma kararında iki neden rol oynadı. Birinci neden AB kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek. İkinci neden ise Avrupa'da yaşayan Türklerin gelecek yıl Mayıs ayından itibaren mahalli seçimler hariç, Türkiye'deki tüm genel seçimlerde ve referandumlarda oy kullanmaya başlayacak olması. Yurtdışında yaşayan 2 milyon 550 bin Türk vatandaşı, artık oy kullanmak için Türkiye'ye gelmek zorunda kalmayacak. Vatandaşlar, yaşadıkları ülkelerde bulunan dış temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

AB ile ilişkiler

Brüksel'de açılacak ofis, AB-AKP ilişkilerinin geleceğinde de önemli rol oynayacak. Temsilcilik Avrupa bürokrasisi ile yakın temas kuracak, AKP ve Türkiye'nin tezlerini Avrupa'nın kalbinde anlatarak güçlü bir lobi ayağı oluşturacak. Başbakan Erdoğan da partinin mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırma adına Brüksel ofisini çok önemsiyor ve her türlü detayı da bizzat takip ediyor. Bir temsilciliğin de Berlin'de kurulması gündemde.