-ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİ ERTELENDİ HANNOVER (AA) - 28.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bürüksel'e yapacağı ziyaret ertelendi. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın Bürüksel'e yapacağı ziyaret, Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılması dolayısıyla ertelendi. Başbakan Erdoğan, Almanya'dan geçmeyi planladığı Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek ve Belçika Başbakaı Yves Leterme ile görüşerek Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilciliği binasını hizmete açmayı planlıyordu.