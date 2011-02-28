T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİ ERTELENDİ HANNOVER (AA)

28 Şubat 2011 15:20

-ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİ ERTELENDİ HANNOVER (AA) - 28.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bürüksel'e yapacağı ziyaret ertelendi. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın Bürüksel'e yapacağı ziyaret, Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılması dolayısıyla ertelendi. Başbakan Erdoğan, Almanya'dan geçmeyi planladığı Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek ve Belçika Başbakaı Yves Leterme ile görüşerek Türkiye'nin yeni AB Daimi Temsilciliği binasını hizmete açmayı planlıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24