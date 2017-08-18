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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'ın boykot çağrısı ne kadar etkili?

Almanya'da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli Alman vatandaşı var. Peki, Erdoğan'ın boykot çağrısı, Türkiye söz konusu olduğunda sağ ama Almanya'da sol eğilimli olan Türkiye kökenliler üzerinde etkili olabilir mi?

18 Ağustos 2017 19:50

Türkiye kökenli seçmenler ne kadar önemli?

24 Eylül'de seçime giden Almanya'da 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Göçmen gruplar üzerinde uzman Data4U adlı düşünce araştırma kuruluşu, Almanya'da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmen bulunduğundan yola çıkıyor. Ancak toplam 61 milyon 500 bin seçmen arasında bu küçük bir oran olarak görülüyor. Data4U'nun tahminlerine göre, 2018'den itibaren 55 bin ilk kez oy kullanacak Türkiye kökenli seçmen beklenirken, 25 bin de yeni vatandaş olmuş Türkiye kökenli seçmen olması bekleniyor. 2030 yılına kadar Türkiye kökenli seçmen sayısının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye kökenli seçmenlerin eğilimi nedir?

Göç ve Entegrasyon İçin Alman Vakıfları Danışma Kurulu'nun (SVR) kasım 2016 tarihli bir analizine göre, "Almanya'daki Türkiye kökenli insanlar, daha çok sol partilere eğilim gösteriyor". Türk kökenlilerin Sosyal Demokratlara yöneliminin de stabil olduğu kaydediliyor.

Data4U'nun yöneticisi Umut Karakaş da "Türk kökenliler sadık birer Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeni" diyor. Sosyal Demokratların Türk işçilerin Almanya'ya gelmesi girişimiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Karakaş, Hristiyan Birlik partilerine ise öncü kültür tartışmaları ya da çifte vatandaşlığı reddetmesi nedeniyle eleştirel yaklaşıldığını belirtti.

Data4U'nun anketine göre, 2013 yılında Türk kökenlilerin yüzde 64'ü SPD'ye oy verdi. İkinci sırayı ise yüzde 12 ile Yeşiller ve Sol Parti paylaştı. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise sadece yüzde 7 oranında oy alabildi. Türkiye kökenlilerin seçimlere katılım oranı yüzde 71,5'ti.

Hangi partilerde Türk kökenli milletvekilleri var?

Şu anda Türkiye kökenli 11 milletvekili Meclis'te. Bunlardan 5'i SPD'li. Yeşiller Partisi'nde ise aralarında Cem Özdemir'in de bulunduğu 3 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Sol Parti'de 2 milletvekili yer alırken Hristiyan Birlik Partileri bünyesinde ise Cemile Giousouf (CDU) şu ana kadarki ilk ve tek Türkiye kökenli milletvekili.

Ankara-Berlin arasındaki krizin etkileri ne olabilir?

Data4U'ya göre, Almanya'da yaşayan Türkler daha ziyade sol eğilimli partilere yakın olsalar da bu kişilerin çoğunluğu Türkiye'deki muhafazakar AKP'yi tercih ediyor. Karakaş, "Siyasetin yıllardır eksik entegrasyon çalışması nedeniyle, Türkiye kökenliler kendilerini ikinci sınıf insan hissediyor. Erdoğan, Türkiye kökenlilerin milli gururu ve vatan bağlantısını bildiği için onlara güçlü olma duygusu veriyor" diyor.

Karakaş ayrıca, Türkiye'ye eleştirilerin özellikle Federal Meclis'te temsil edilen partilerden geldiği için bazı Türkiye kökenlilerin kendilerini Alman politikasına uzak hissedebileceğini kaydediyor. Karakaş, Türklere yönelen ve Erdoğan'a yakın olan Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) ve Alman Demokratlar Birliği gibi küçük partilerin potansiyelini düşük görse de Berlin ve Ankara arasındaki gerginlik devam ettiği sürece bu durumun değişebileceğini belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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