Erdoğan'ın bir bildiği mi var?

Başbakan Erdoğan'ın Azerbaycanlı kadın vekiller için "Türkiye'de çok derin bağlantılar içinde olduklarını öğrendim" sözleri tartışmaya yol açtı. Vekilleri davet eden MHP'li Bal, "Başbakan'ı kınıyorum. Bildiği varsa açıklasın" diye tepki gösterdi.





Başbakan Tayyip Erdoğan, Ermeni açılımına tepki olarak 15 Nisan’da Türkiye’ye gelen 4 Azerbaycanlı kadın milletvekilini "Türkiye’de çok derin bağlantılar içinde olduklarını öğrendim. Bunlar, Türkiye ile Azerbaycan’ın arasını açmaya dönük, çok derin bir politikanın ürünü olarak gelmişler" diye suçladı. Erdoğan, bu konudaki bilgiyi kendisine, Bakü’ye yaptığı son ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in verdiğini de söyledi. Erdoğan’ın daha önce ’fitne unsuru’ olmakla suçladığı 4 kadın milletvekili ile ilgili son sözleri tartışma yarattı.



AKP’lilere anlattı



Star gazetesinde dün yayınlanan habere göre, Erdoğan bu açıklamaları, milletvekilleriyle önceki gün AKP Genel Merkezi’nde yaptığı basına kapalı toplantıda, muhalefetin Ermeni açılımına ilişkin hükümetine getirdiği eleştirileri yanıtlarken yaptı. Muhalefetin daha sonra "boş iddialar" olduğu ortaya çıkan Kıbrıs ve Kerkük konusunda olduğu gibi şimdi de Azerbaycan-Ermenistan konusunda kendilerini hedef aldığını belirten Erdoğan şöyle dedi:



Aliyev de rahatsız



"Şimdi de bu konu üzerinden ’ihanet’ suçlamasıyla beni eleştiriyorlar. Ne ben ne bakanlarım ’Ermenistan sınır kapısı açılacak’ dedik. Ama Azeri bir grup milletvekili, Türkiye’ye gelip bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu milletvekillerinin Türkiye’de çok derin bağlantılar içinde olduğunu öğrendim. Aliyev bu konuda bana bilgi verdi. Bunlar, Türkiye ile Azerbaycan’ın arasını açmaya dönük, çok derin bir politikanın ürünü olarak gelmişler. Aliyev kendisinin bu milletvekillerinin davranışlarını tasvip etmediğini de söyledi."



’Fitneciler’ demişti



Erdoğan, partisinin geçen ay sonu yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısında da bu kadın milletvekillerine "Fitneciler" suçlamasında bulunmuştu. "Can kardeşimiz Azerbaycan’ın hukukunu da, kapı komşumuz Irak’ın güven ve istikrara kavuşmasını da, Kıbrıs Türkü’nün asil mücadelesini de biz temsil ediyoruz" diyen Erdoğan, bu süreçte birçok fitne unsurun boş durmadığını, çalıştığını da belirterek, Azerbaycanlı kadın vekillere tepkisini şöyle dillendirmişti: "Tabii bu fitne unsurlarını izliyoruz, takip ediyoruz. Bakıyorsunuz Azerbaycan’dan buraya gelenler oluyor. Onlar burada yalan yanlış şeylerle ortalığı karıştırmak istiyorlar. Buradan da yalan yanlış şeylerle Azerbaycan’a gidip, yalan yanlış haberlerle oraları karıştırmak istiyorlar. Eğer üst düzeydeki yönetim kadroları bu oyunlara gelirse biz buna üzülürüz."



Toptan, Baykal ve Bahçeli’yle görüşmüşlerdi



MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın daveti üzerine 15 Nisan’da Türkiye’ye gelen Azerbaycanlı kadın parlamenterler, Ankara’da çeşitli temaslarda bulunmuşlardı. Kadınlar, CHP ve MHP’yi ziyaret etmiş, TBBM Başkanı Köksal Toptan heyet onuruna yemek vermişti. Azerbaycan Milletvekili Genire Paşayeva, heyetin CHP Genel Merkezi’ni ziyareti sırasında, "Ermenistan Karabağ’daki işgali sona erdirsin, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanısın, sözde soykırım iddialarından el çeksin. Ermenistan bunları yapmayacaksa kapılar niye açılacak, bunu anlamıyoruz" demişti. CHP ve MHP’ye teşekkür edip Anıtkabir’i de ziyaret eden heyet, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Karabağ toprağı hediye etmişti. (Hürriyet)