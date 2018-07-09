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Erdoğan'ın Beştepe'deki törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davetli

Karamollaoğlu da törene katılacağını açıklamıştı

09 Temmuz 2018 21:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti yeni sistem resmen başladı. Beştepe'de yeni sistem için tören düzenleniyor. Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yeni sistem için tören düzenleniyor. Törene çok sayıda davetli katılıyor. Törene 6 bin davetli ve 22 devlet başkanı da katılıyor. Beştepe 'de tören için sürpriz bir gelişme yaşandı.

24 Haziran öncesi adaylığı konuşulan Gül'ün de törene katılacağı açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanlığı Sarayı 'nda yapılacak törene katılacak.

 

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