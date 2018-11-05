Erdoğan'ın "Basit taksitlerle geri ödüyorsunuz" dediği öğrenim kredisi alanlar: Resmen borç ödemek için çalışıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen gün geri ödemeli öğrenim kredisine ilişkin söylediği, “Basit taksitlerle geri ödüyorsunuz” sözlerine karşılık Türkiye'de 239 bin öğrenim kredisini ödeyemeyen insan bulunuyor. Bunlardan biri olan Ali T., öğrenim kredisi taksitlerinin maaşının üçte biri kadar olduğunu söyledi. Yağmur B. de, “Resmen borç ödemek için çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Gençler, Türkiye Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada burslu okuyan öğrencilere 'bedavacı' yakıştırması yapan CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre öğrenim kredisinin, Felsefe mezunu olan ve alanıyla ilgili iş bulamadığı için bir süpermarkette asgari ücretle çalışmak zorunda kalan Ali T., öğrenciyken aldığı kredinin geri ödemesinin maaşının üçte birine denk geldiğini belirtti. Özel bir eğitim kurumunda bilgisayar öğretmenliği yapan Yağmur B. da neredeyse tüm maaşının öğrenim kredisi taksitine gittiğini ifade ederek “Arta kalan parayla insani koşullarda yaşamam mümkün olmuyor” dedi.

Sadece 150 bin öğrencinin yararlanabildiği burstan yararlanamayan yüz binlerce öğrenci, Erdoğan’ın faizsiz ödendiğini iddia ettiği krediden yararlanabilmek için yüksek paraların altına imza atmak zorunda kaldı.

"Kaşıkla verip kepçeyle istiyorlar"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra alanında iş bulamayan Ali T., bir süpermarkette reyon görevlisi olarak işe başladı. Sigorta başlangıcıyla birlikte geri ödemesi 15 bin lira olan öğrenim kredisi borcuna ilişkin ödeme emrini alan Ali T., maaşı kredi taksitlerini karşılayamayınca borcunu ödeyemedi. Borcuna, ödeyemediği her ay için faiz binen Ali T..’ye e-Haciz uygulandı. Vergi dairesi tarafından hesaplarına bloke konulan Ali T., bankadan kredi çekerek öğrenim kredisi borcunu kapattı. Öğrenim kredisi borcunu ödeyebilmek için kredi çeken Ali T., “Her ay 500 lira kredi ödüyorum. Faturalar ve kirayı ödedikten sonra elimde hiçbir şey kalmıyor” diye konuştu.

Tüm şartları karşılamasına rağmen burstan yararlanamadığını belirten Ali T., şunları söyledi:



“Ailemin durumu iyi olmadığı için öğrenim kredisi kullanmak zorunda kaldım. Kredi de temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmiyordu çoğu zaman. Öğrencilik hayatında bir şekilde idare edebiliyor insan ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Sevmediğim bir işte, çok düşük ücretle çalıştığım yetmiyormuş gibi bir de bu işten kazandığım para borca gidiyor. ‘Şimdi olsa öğrenim kredisi alır mıydın?’ diye sorarsanız, kesinlik hayır derim. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle istiyorlar çünkü.”

"Yapılandırma bozulacak diye korkuyorum"

Özel bir ilkokulda bilgisayar öğretmenliği yapan Yağmur B. de kazandığı paranın büyük bölümünün öğrenim kredisi borcuna gittiğini söyledi. Kredi borcunu yapılandırdığını ancak 520 liralık taksitleri ödemekte güçlük çektiğini belirten Yağmur B, “Resmen borç ödemek için çalışıyorum. En son ne zaman sinemaya ya da tiyatroya gittiğimi hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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239 bin mağdur

CHP’li Ali Haydar Hakverdi’nin yaptığı başvuruya gelen cevap olayın hiç de Erdoğan’ın söylediği gibi olmadığını ortaya koyuyor. Yanıt, öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin borcunu zamanında ödeyemediğini gösteriyor. Buna göre öğrenim kredisi alan borçları tahsil edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen 239 bin 97 öğrencinin 2 milyar 77 milyon 61 bin 552,70 lira, katkı kredisi alan 106 bin 185 öğrencinin 18 milyon 166 bin 950,58 lira borcu bulunuyor.