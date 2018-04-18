Erdoğan'ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019'da yapılmayacağı ortada

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim teklifiyle seçimlerin artık Kasım 2019’da olmayacağının ortaya çıktığını söyledi.

Kulislerde seçimin erkene alınıp alınmayacağı tartışılırken Çevik Yenibirlik gazetesindeki köşe yazasında artık okun yaydan çıktığını belirterek “Kolay kolay cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 2019 Kasım’ında olamayacağı ortada” dedi.

AKP ile seçimlere ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında gitme yönünde uzlaşan Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 3 Kasım 2019 yerine 26 Ağustos 2018’de yapılması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli bugün 13.30’da konuyu Beştepe’de görüşecek.

İlnur Çevik Yenibirlik gazetesindeki köşe yazasının ilgili kısmı şu şekilde:



Türkiye siyasetini 45 yıldır takip eden bir gazeteci iseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçime 26 Ağustos'ta gidelim" çağrısı artık okun yaydan çıktığını ve kolay kolay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin 2019 Kasım'ında olamayacağı ortada…

Dananın kuyruğu bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi ile kopacak ve olay açıklığa kavuşacak.

AK Parti genellikle seçimlerin hep zamanında yapılmasını istemiştir. MHP lideri ise geçmişte de Türkiye’yi erken seçimlere götürmekle ünlü.