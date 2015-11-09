Erdoğan'ın başdanışmanı Bulut'tan Türk firmalarına: Neden size ait tek bir küresel yazılım yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, "Türk firmaları TV, buzdolabı, makine ve birçok şey ürettiklerini iddia ediyorlar, bu noktada soruyorum; sizden çok sonra ortaya çıkan bir Kore şirketinin neden 1/10’u bile olamadınız. Neden size ait tek bir küresel yazılım, tek bir küresel lisans yok" dedi.

Bulut'un Star'da "Başkanlık geçişi ve ekonomik sıçrama..." başlığıyla yayımlanan (9 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Türkiye’deki gelişmeleri sorgulayanlar ve en önemlisi tam olarak idrak edemeyenler hala klasik sistem üzerinden sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışıyorlar ve hala eski alışkanlıklara göre çıkarımlar yapıyorlar. Oysa sistem değişiyor ve SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI ve BAŞKANLIK gerçeğini tam idrak edemiyorlar...

Bu gerçek idrak edilip denklemler buna göre sorgulanınca başta güç merkezleri dahil olmak üzere birçok tanımlama değişecek, değişiyor...

Bu noktada madem lafı açtık devam edelim ve gelelim yeni modeli tanımlamaya...

Nasıl bir Türkiye modeline geçiyoruz?

Bu geçişi sorgularken geçmişi hatırlamamız ve özellikle Türk ekonomisini ÇOK AMA ÇOK iyi sorgulayarak geçmişte nasıl bir temele oturduğunu detaylandırmamız gerekli....

Sevgili dostlar, 1946 devalüasyonu ve ikinci dünya savaşı bunalımında “yön arayışı” ile iyice bunalan Türkiye, dışarıdaki yerleşik yapının içeride türetmeye başladığı “burjuva sınıfına” ve onların uzantısı olan siyaset adamlarına malesef teslim oldu...

1950-1960 arasında “kendini bu yapıdan” kurtarmayı deneyen Menderes ve ekibi, Türkiye’yi bu kalıptan çıkarmayı denese de “içerideki türetmelerin tahrikleri” ve dış odakların “tezgahı” ile Türk Askeri tarafından linç edildiler...

Ordu iyi niyetle (aklınca) hareket ediyordu ama aslında Türkiye’nin geleceğini-bağımsızlığını ve potansiyelini biçiyordu... Aynı durum 1960’tan 1977’lere kadar devam etti. Yerleşik yapı palazlandı, Burjuva’nın biti kanlandı, halkın varlıkları transfer edildi. 1977-1980 arasında “Türkiye’de başlayan fikri ve maddi” kıpırdanmaya izin verilemezdi, “NETEKİM DE” verilmedi!

1980’de yine aynı çark çalıştı ve 1960’da Türkiye’yi “asker süngüsüyle” tuzağa yeniden çeken DÜZEN, bu sefer yine aynı yola başvurdu. 1980-2003 arası yöntemin “sadeleştiğini” fakat 28 Şubat ve elektronik darbe denemeleri dahil yapının aynen çalıştığını gördük. Sistemin özü hep aynıydı; “dışarıdaki düzen-içerideki türetme taşeronlar-yaratılan medya-sanal kamuoyu” gibi unsurlar el ele vererek, askeri de SON ÜTÜCÜ olarak kullanarak, Türkiye’yi istedikleri kalıba döktüler...

Sevgili dostlar, 2003 bu yapının yıkılmaya başladığı, Türkiye’nin bu tuzaktan çıkmaya başladığı sürecin başlangıcı. Çıkış bir günde olmadı hatta 2008’de IMF ile bağ kopana kadar eski ağırlık ve “askeri darbe dahil birçok deneme hayata geçmese de, yaşandı”! ESKİ MODEL ve uzantıları kanımızı emmeye devam etti!

Çıkarım 1: Bütün bu süreçte özellikle 1946-2003 arasında Türkiye ekonomisi asla “üretim-bilgi-vizyon temelli” olmadı. Montaj endüstrisine dayanan sanal üretim ve arkasında “dağ gibi faiz ile” halkın varlıklarını emen bir yapı sürekli çalıştı.

Çıkarım 2: Bizler “ülkenin birşey yaptığını” düşünürken, yapar gibi görünenler “faaliyet dışı kar” şapkası altında halkın 2 trilyon dolardan fazla bir varlığını “faiz+anapara” olarak emdiler. O dönemdeki Siyasi İrade’nin bu süreçte “o sınıfa aktardığı” varlık ve rant bu paranın dışında...

Çıkarım 3: 2008 sonrası Erdoğan’ın “IMF’siz devam kararı” ve ekonomideki yönetime damgasını vurmaya başlaması ile, Türk ekonomisi “Bilgi Temelli Modele” doğru hızla ilerlemeye başladı. Bu başlangıç hatta alınan yol “çok iyi” olmakla birlikte daha iyisi için çalışmaya devam ediyoruz. “Üretiyorum” şapkası altında hala kendini saklayan “montaj endüstrimizden” tamamen kurtulmamız ve Devlet imkanlarıyla onları asla ama asla desteklememiz ilk şart...

Çıkarım 4: Türk firmaları TV, buzdolabı, makine ve birçok şey ürettiklerini iddia ediyorlar, bu noktada soruyorum; sizden çok sonra ortaya çıkan bir Kore şirketinin neden 1/10’u bile olamadınız! Neden size ait tek bir küresel yazılım, tek bir küresel lisans yok !

Sevgili dostlar, Türkiye “Bilgi-ÜRETİM-viyon Temelli Ekonomi” modeline geçmek üzere attığı adımları sıklaştırırken özellikle küresel anlamda rekabet yaratbilecek yeni “OLUŞUMLARIN” önünü açmalı...

Son söz: Türkiye Başkanlık ve Ekonomik sıçrama temelli yeni bir GENLEŞME-GÜÇLENME dalgasının eşiğinde. YERLEŞİK DÜZEN ikisini de durdurmaya kararlı ve ilk etap olarak ekonomik modeli sabote etmeye ve “alışılmışı” dayatmaya çalışacak ! ÇOK DİKKATLİ OLALIM ! GEVŞEMEYELİM VE ENDİŞE ETMEYELİM !