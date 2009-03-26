Erdoğan'ın Bahçeli'ye harcırah yanıtı sert oldu

Başbakan Erdoğan, Bahçeli'nin, harcırah almak için dünyayı dolaştığı eleştirisine şöyle yanıt verdi: Bahçeli benimle masaya oturursa aldığım bu harcırahları sadaka olarak kendisine veririm



Erdoğan, Baykal'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü: Baykal çıksın televizyonda şovunu yapsın ama asıl şovu benim milletim yapacak.





Erdoğan, partisinin Çankırı'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, iktidara gelmeleriyle Türkiye'nin kaderinin değiştiğini söyledi.



Önceki iktidarların on yıllarca Türkiye'nin kaynaklarını, enerjisini heba ettiğini savunan Erdoğan, siyasetin çözüm değil, sorun ürettiğini, ekonomi, iç politika ve dış politikanın hızla itibar kaybettiğini, istikrar ve güven kalmadığını ifade etti.



Kendilerinden önce Türkiye'ye yıllık 1 milyar dolar yabancı sermaye geldiğini anımsatan Erdoğan, 2007 yılında 21 milyar dolar, geçen yıl 18 milyar dolar yabancı sermaye girişi olduğunu söyledi. Erdoğan, AKP'nin Türkiye'ye istikrar kazandırdığını dile getirerek, ''İstikrar olmasa küresel sermaye Türkiye'ye gelmez'' dedi.



MHP'nin, iktidarlarını ''Türkiye'yi satıyor'' diye suçladığını anlatan Erdoğan, ''Bana bak, bu iş sizin işiniz. Siz Türkiye'nin itibarını sattınız, kredibilitesini yok ettiniz'' diye konuştu.



Çankırı'da 61'inci mitingini yaptığına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin Ankara'dan yönetilemeyeceğini kaydetti.



Erdoğan, ''Madem bu ülkenin sorumluluğunu aldın, Başbakanlığını aldın, öyle Ankara'da otur, kurul saltanat koltuğuna, Türkiye'yi yönet, yok'' dedi. Erdoğan, sadece Türkiye'yi değil dünyayı da dolaşmak gerektiğinin altını çizdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, harcırah almak için dünyayı dolaştığı eleştirisini hatırlatan Erdoğan, ''Ayıptır. Halbuki ben, Sayın Bahçeli benimle masaya oturursa aldığım bu harcırahları sadaka olarak kendisine veririm'' dedi.



‘Baykal çıksın Çarkıfelek’e, Televole’ye’



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, ana muhalefet liderine şov programlarına çıkma önerisini tekrarladı. Erdoğan, ''O yine çıksın Çarkıfelekte, Televole'de şovunu yapsın ama asıl şovu benim milletim yapacak. Bu şovun adı demokrasi şovu'' dedi. Erdoğan, Baykal'ın yerel seçimde mağlubiyeti kabul ettiğini savunarak, MHP ve CHP'nin kendi aralarında ikincilik ve üçüncülük değerlendirmesi yaptığını söyledi.



Vatandaşları, oy kullanabilmeleri için ''kimlik numaralı'' belgelerini almaları konusunda uyaran Başbakan Erdoğan, vatandaşların bu belgelerinin hazır olduğunu söylemeleri üzerine, ''Benim vatandaşım bu kadar uyanık olduktan sonra kimseye pabuç bırakmayacaktır'' diye konuştu.

