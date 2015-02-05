Erdoğan'ın avukatı Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı istedi

HSYK tarafından görevden uzaklaştırılan Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hakaret ve tehditte bulunduğu" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasına da katılmadı. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Öz hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Zekeriya Öz, bugün yapılan ikinci duruşmaya da katılmadı. Duruşmada, Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya ile Zekeriya Öz'ün avukatı İsmail Yanar hazır bulundu.

Zekeriya Öz'ün savunmasının tespiti için Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın tamamlanmadan iade edildiği belirtilerek, dava dosyasına konuldu. Avukat Ali Özkaya mahkemede, "Sanık talimat mahkemesinde ifade vermemiştir. Ve talimat evrakı bila ikmal iade edilmiştir. Şu anda duruşma salonunda bulunmamaktadır. Kendisi hakkında CMK 98 maddesi gereğince yakalama emri çıkartılmasını talep ederiz" dedi.

Zekeriya Öz'ün avukatı İsmail Yanar ise "Celse arasında sunmuş olduğumuz dilekçemizi tekrar ederiz. Müvekkil şu anda Üsküdar İstanbul'dadır. Adresini bildirdik. Bu adresten talimatla ifadesinin alınmasını talep ederiz. Müvekkilin savunması alındıktan sonra tevsii tahkikat taleplerimiz olup olmadığı hususunda ve esasa ilişkin savunmalarımızı yapacağız" dedi.

Mahkeme, Zekeriya Öz'ün ifadesinin alınması için Anadolu İstanbul Nöbetçi Mahkemesi'ne talimat yazılmasına, yakalama emri talebinin reddine karar verilerek, duruşmayı 7 Nisan'a ertelendi.

Duruşma çıkışında Düzce Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Duruşmaya girdik, sanık gelmedi. İstanbul'a yerleşmiş. Bolu'dan İstanbul'a gitmiş. İstanbul'daki mahkemeye ifade vermesi için talimat yazılmasına karar verdi. 7 Nisan'a mahkeme günü verildi. Bu konuyla ilgili söylenecek başka bir şey yok" dedi.