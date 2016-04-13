Erdoğan'ın avukatı: Sonuna kadar gideceğiz



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden alan Avukat Hubertus von Sprenger, ZDF kanalında yayınlanan "Heute Journal" programında yaptığı açıklamada, hukuki olarak son merciye kadar gideceklerini söyledi.

"Ben bir kişiyi savunma görevini üstlenirsem, bunu sonuna kadar götürürüm" diye konuşan Avukat von Sprenger, "Cumhurbaşkanı, ilgili kişinin yargılanmasını, cezalandırılmasını, ayrıca bir daha asla bu tür bir vakanın medeni hukuk açısından tekrar etmemesini istiyor" dedi.

Programını iptal etti

ZDF kanalında 31 Mart'ta yayınlanan programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında okuduğu küfürlü şiir nedeniyle 'hakaret' suçlamasıyla karşı karşıya olan Jan Böhmermann ise bu haftaki programını iptal ettiğini duyurdu. Böhmermann ve prodüksiyon firması bu karara, 'konuyla ilgili çok fazla sayıda haber yapılması ve ilginin program ve Böhmermann'ın üzerinde olması nedeniyle' artan kamuoyu baskısını gösterdi.

Ayrıca Böhmermann'ın evinin polis korumasına alındığı bildirildi. Köln polisinden yapılan açıklamada, tedbir amacıyla komedyenin evinin önünde bir polis aracı bekletildiği açıklandı. Polis Sözcüsü, "Durumu takip ediyoruz, diğer güvenlik birimleri ile de iletişim halindeyiz" dedi.

Jan Böhmermann hakkında "Neo Magazine Royale" adlı hiciv programında okuduğu şiir nedeniyle Alman ceza yasasındaki iki ayrı maddeden soruşturma yürütülüyor. 103'üncü madde olan 'yabancı devlet adamlarına hakeret' suçundan dava açılabilmesi için Alman hükümetinin izni gerekiyor. Alman hükümeti, Türk hükümetinin bu yöndeki sözlü notası üzerine Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan uzmanların oluşturduğu bir komisyon kurmuştu. Komisyon kararını henüz açıklamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "hakaret" suçunu düzenleyen 185'inci madde uyarınca Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Her iki soruşturma da ZDF kanalının merkezinin bulunduğu Mainz kentindeki savcılık tarafından yürütülüyor.