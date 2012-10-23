Erdoğan'ın avukatı: Basına açtığımız davalar etkili oldu, basının dili değişti

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, Erdoğan'ın basına açtığı davaların etkili olduğunu söyleyerek, "Basına yönelik açtığımız tazminat davaları, önemli ölçüde caydırıcı rol oynadı. Artık yazarlar ve yorumcular eleştiri sınırını dozunda tutuyorlar" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, basına yönelik açtığı tazminat davaların, önemli ölçüde caydırıcı rol oynadığını, medyanın dilinin olumlu yönde değiştiğini söyledi.

Ali Ekber Ertürk'ün Akşam gazetesindeki haberine göre; AKP Genel Merkezi'nde, 4 yardımcı avukatla birlikte Erdoğan'ın şahsi davalarının takipçisi olan Özkaya, "Başbakan'a hakaret" suçlamasıyla açılan ceza davalarının, neredeyse tamama yakınının savcılıklar kanalıyla açılan "kamu davaları" olduğunu, çok ağır hakaret olmadığı sürece Başbakan'ın şikayette bulunmadığını belirtti.

Özkaya, Erdoğan'ın eleştiri sınırlarını aşan ve kişilik haklarına yönelik ağır hakaret içeren ifadeler dışında dava açmadığını söyledi. Özkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik "vatan haini" sözlerini örnek göstererek "Böylesi ağır hakareti kimse sindiremez, buna dava açtık" dedi.

Erdoğan'a "hakaret" edildiği iddiasıyla açılacak olan 10 doyayı incelediğini söyleyen Özkaya, bu dosyaların "düşünce ve ifade özgürlüğü" kapsamına girdiğini ve dava açılmadığını da sözlerine ekledi.



'Yazarların üslubu değişti'



Özkaya, Erdoğan'ın basına açtığı tazminat davalarına da değinerek şunları söyledi:

"Basına yönelik açtığımız tazminat davaları, önemli ölçüde caydırıcı rol oynadı. Özellikle köşe yazarlarının üsluplarında 2003 - 2004 yıllarına göre hissedilir bir değişim oldu. Artık yazarlar ve yorumcular eleştiri sınırını dozunda tutuyor. Hakaret içerikli yazı ve yorumlar ise en aza inmiş durumda."