Erdoğan'ın aracına şişe fırlatıldı

Hollanda'da birtakım resmi temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracına şişe fırlatıldı. Saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Hollanda Başbakanlığı'ndan Hollanda Senato Binası'na giderken konvoyuna bir kişi tarafından şişe atıldı.

Konvoya fırlatılan şişenin koruma araçlarına isabet ettiği öğrenildi. Hollanda polisi şişeyi atan kişiyi gözaltına alırken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak olay nedeniyle üzüntülerini bildirdiği belirtildi.

Başbakan Erdoğan'ın da ilgi ve alakalarından dolayı Rutte'ye teşekkür ettiği ve programına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdiği öğrenildi.