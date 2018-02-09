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Erdoğan'ın annesinin ismini taşıyan İHL'nin yanındaki yurt binası, bedelsiz TÜRGEV'e verildi

"Üsküdar Belediyesi elindeki taşınmazları Ensar Vakfı gibi vakıflara 49 seneliğine peşkeş çekiyor"

09 Şubat 2018 11:51

Açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve Erdoğan’nın annesinin ismini taşıyan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişiğindeki yurt binası 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde olduğu TÜRGEV’e verildi.

CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden bu şekilde bir tahsisin ancak bina yapılmadan gerçekleşebileceğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Üsküdar Belediyesi Meclisi’nde önceki gün tartışma yaratacak bir teklif daha kabul edildi. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun maddelerine göre vergi muafiyeti olan vakıfların mülkiyeti Hazine’ye ve kamuya ait taşınmazlardan 49 yıllığına bedelsiz yararlanabileceği ifade edilen teklifte, eğitim hizmetleri ve öğrenci yurdu faaliyetlerinde bulunmak üzere belediyeye ait 1 taşınmazın 49 yıllığına TÜRGEV’e verilmesi istendi. Üsküdar Çengelköy mahallesindeki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişiğindeki yurt binasına ilişkin teklifin komisyon görüşünde ayrıca şöyle denildi:

“Taşınmaz üzerinde daha önce lehine üst hakkı kurulan TÜRGEV’in başvurusu doğrultusunda Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik’in geçici 1’inci maddesi uyarınca 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına dönüştürülmesi kararının alınması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür”

CHP’den tepki

Teklif, CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Karara tepki gösteren CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden ENSAR’a bedelsiz verilen yurt binalarını anımsatarak “Belediye başkanı Hilmi Türkmen, Ensar Vakfı’nın aynı zamanda Mütevelli Heyeti’nde. Üsküdar Belediyesi elindeki taşınmazları Ensar Vakfı gibi benzeri vakıflara 49 seneliğine peşkeş çekiyor. Şimdi TÜRGEV’e veriliyor. Ayrıca irtifak hakkı denen hak bina yapılmadan arsa üzerinden verilir. Binası biten yurda irtifak hakkı verilmez” diye konuştu.

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