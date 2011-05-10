-ERDOĞAN'IN ANNESİ'NE "YILIN ANNESİ" ÖDÜLÜ KOCAELİ (A.A) - 10.05.2011 - Kocaeli'deki Özel Çırağan Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ı yılın annesi seçti. Özel Çırağan Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği Başkanı Banu Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul genelinde yaptıkları çalışma sonucunda Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ı, 'Vatana hayırlı bir evlat yetiştirmesinden dolayı' yılın annesi seçtiklerini söyledi. Altınay, çalışma kapsamında okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velileriyle, 'Yılın Annesi' seçimi konusunda bir değerlendirme yaptıklarını, 5 aday belirlediklerini ve bu adayların anketle oylanması sonucunda en yüksek oyu Tenzile Erdoğan'ın aldığını kaydetti. Erdoğan'ın ödülünü, geçtiğimiz pazar, Anneler Günü'nde düzenlenen törende vermek istediklerini, ancak kendisinin sağlık sorunlarından dolayı törene katılamadığını belirten Altınay, ''Gönderdiği nazik mesajından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu. Yılın annesi plaketini, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın eşi Temsile Karabacak'a teslim ettiklerini belirten Altınay, okul aile birliği olarak daha sonraki bir tarihte Tenzile Erdoğan'ın yanına giderek, ödülünü vermeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.