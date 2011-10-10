-Erdoğan'ın annesi için mevlit okuttu MALATYA (A.A) - 10.10.2011 - Malatya'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı, 12 yıl önce doğan ikiz çocuklarına ''Recep Tayyip'' ve ''Tayyip Erdoğan'' isimlerini koyan İsmail Özer, Tenzile Erdoğan için mevlit okuttu. Kunduracılık yapan İsmail Özer, merkez İbrahim Berk Camisinde, Başbakan Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan için mevlit okuttu. Cami çıkışında cemaate ve vatandaşlara şeker ikram eden Özer, yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'a olan sevgisi nedeniyle, 12 yıl önce doğan çocuklarına Recep Tayyip ve Tayyip Erdoğan isimlerini koyduğunu söyledi. Başbakan'ın Malatya ziyaretlerinde çocukları ile 3 kez görüştüğünü anlatan Özer, kendisini sünnet törenlerine davet ettiklerini, törene katılamasa da, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a vekalet vererek kirveleri olduğunu ifade etti. Tenzile Erdoğan'ın vefatından dolayı çocuklarının ve kendisinin çok üzüldüğünü dile getiren Özer, ''Cenaze töreni için İstanbul'a gidemedik, ama burada bir mevlit okutmayı düşündük. Başbakanımıza başsağlığı, annesine de Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi. Mevlite ikizler Recep Tayyip ve Tayyip Erdoğan da katıldı.