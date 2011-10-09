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Politika

Erdoğan'ın annesi için hatim merasimi  İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2011 02:22

-Erdoğan'ın annesi için hatim merasimi  İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan için Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'nde hatim merasimi yapıldı. Başbakan Erdoğan, yatsı namazından önce oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İstanbul Müftülüğünün düzenlediği hatim merasimi için Marmara İlahiyat Vakfı Camisine geldi. İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, namazdan önce vaaz verdi. Ardından yatsı namazına katılan cemaate Kur'an-ı Kerim cüzleri paylaştırılarak, hatim okundu. Namazdan sonra Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler de okundu. Başbakan Erdoğan, merasimde ''İnfitar'' suresinin tamamını okurken, oğlu Bilal Erdoğan'ın da Kur'an-ı Kerim okuduğu öğrenildi.  Hatim-i Şerif'in duasını yapan 30 kişi arasında Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnova, Bosna Hersek Diyaneti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ceriç, eski Süleymaniye Cami hatibi Ali Rıza Demircan, Eyüp Cami imamı Metin Çakar, Sultanahmet Camisi imamı Emrullah Hatipoğlu ve Bezmi Alem Valide Sultan Cami imamı Halil Necipoğlu da yer adı. Hatim merasimi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yaptığı duayla son buldu. Cemaat, tek tek Başbakan Erdoğan'a taziyelerini ilettikten sonra camiden ayrıldı. Hatim merasimine, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak, damadı Berat Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler ve eşi Neval Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Nihat Temel de katıldı. Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'ndeki hatim merasimine çok yoğun bir katılım olduğu gözlendi. Dışarıda vatandaşlara helva, akide şekeri ve lokum ile yemek paketleri dağıtıldı. Basın mensuplarının camiye girişine izin verilmezken, cami içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan, Başbakan Erdoğan, hatim merasiminin ardından Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte camiden ayrıldı.

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