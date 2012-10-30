Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde hangi konular konuşulacak?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye'nin AB süreci, Suriye konusundaki gelişmeler ve Almanya'daki yaşayan Türklere yönelik sorunları konuşacak. Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Alman siyasiler arasında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda fikir ayrılıkları yaşanmıştı.

Başbakan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanarak yıkılan Türkiye Büyükelçiliği'nin yerine tekrar inşa edilen yeni elçilik binasının açılığını da yapacak.



Erdoğan'dan Merkel'e terör sitemi



Merkel ile yapacağı görüşmede Erdoğan’ın ana gündem maddelerinden birini terör oluşturacak. Uzun süredir Türkiye’nin terörle mücadelesine katkı sağlamadıkları ve PKK mensuplarını barındırarak dolaylı destek verdiklerine yönelik Avrupa ülkelerini eleştiren Erdoğan, bu gezide Avrupa’ya terör siteminde bulunması bekleniyor. Erdoğan gezide PKK mensuplarının Almanya’da barındırılmamasını ve para akışının Almanya’dan yapılmamasına yönelik mesajlar verecek.



Suriye görüşülecek



Erdoğan, Suriye’de yaşananlarla ilgili de Merkel’e ayrıntılı bilgi vererek destek isteyecek. Özellikle sınırdaki hareketliliği Merkel’e anlatacak olan Erdoğan bayramda ateşkes sağlanmasına yönelik yaptığı çabaları dile getirecek. Erdoğan, Esed'in bir an önce gitmesine yönelik de Merkel’e mesajlar verecek.

Merkel ile yapılacak görüşmede Türkiye’nin AB süreci de önemli gündem maddelerinden biri olacak. Erdoğan uzun süredir Avrupa ülkelerini Türkiye’nin AB sürecine yönelik tavırlarından ötürü sert bir şekilde eleştiriyordu. Türkiye’nin AB içinde olmasının Avrupa’ya katkı sağlayacağını dile getirecek olan Erdoğan, tam üyeliğe yönelik de mesajlar verecek.

Erdoğan Avrupa’nın Türklere uyguladığı vizenin kaldırılmasına yönelik de Almanya temaslarında mesajlar verecek.

Merkel ile yapılacak görüşmede Almanya’da yaşayan Türklerin sorunları da masaya yatırılacak.



Yeni büyükelçilik binası açılıyor



Türkiye'nin en büyük dış temsilciliği konumundaki Berlin Büyükelçiliği, yeni binasına kavuşuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Alman mevkîdaşı Guido Westerwelle ile siyasetçi, iş adamı ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan çok sayıda davetlinin törene katılması bekleniyor.



Tarihî araziye yeni bina



Berlin Büyükelçiliği binası, Tiergarten semtinde bir çok ülkenin büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede yer alıyor. Yeni büyükelçilik binası, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanarak yıkılan Türkiye Cumhuriyeti'nin eski büyükelçilik binasının bulunduğu arsaya inşa edildi.

Büyükelçilik'ten edinilen bilgiye göre, Türkler ile Almanlar arasındaki diplomatik ilişkilerin, Ahmed Resmî Efendi'nin Osmanlı Devleti tarafından 1763 yılında Berlin'e gönderilmesi ile başladığı kabul ediliyor. Osmanlı Devleti'ne ait ilk Büyükelçilik binasının ise 1918 yılında satın alındığı belirtiliyor. İnşası tamamlanan yeni büyükelçilik binasının bulunduğu arsada yer alan bu bina, Osmanlı Devleti'nin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçilik Binası olarak 1943 yılına kadar hizmet verdi. Bina, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanarak yıkıldı.

Savaş sonrasında Almanya'nın bölünmesiyle, Türk Büyükelçiliği 1950-1999 yılları arasında Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da faaliyet gösterdi. 1999'da başkentin Berlin'e taşınmasıyla birlikte, Türk Büyükelçiliği de Berlin'de 13 yıl boyunca kiralık, geçici bir binada hizmet verdi.



Binanın mimarîsi



Berlin Büyükelçiliği, başkentin Berlin'e taşınmasından 13 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait yeni binasında hizmet verecek. Büyükelçiliğin, halen hizmet verdiği binadan taşınması ise önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Binanın mimarî projesini Alman mimarlar Felipe Schmidt, Volkmar Nickol ve Thomas Hillig üstlendi. 2007 yılında yapılan 143 mimarlık bürosunun katıldığı iki aşamalı uluslararası proje yarışmasında Felipe Schmidt ve Volkmar Nickol üçüncülüğü elde etti. Türkiye'nin tercihi de Schmidt ve Nickol'un projesi oldu. 2008 yılında ise ekibe Thomas Hillig'in katılmasıyla NSH adını alan Berlin merkezli mimarlık bürosu, projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı. Titizlikle üzerinde çalışılan proje, Doğu ve Batı'nın birleşmesini sembolize ediyor.

Yeni büyükelçilik binası, Türk motiflerinden izler taşıyor. Selçuklu motiflerini barındıran binada ayrıca Bonn Büyükelçiliği'nden getirilen parçalar da bulunuyor. Binanın ana giriş kapısında yer alan bakırlar, Bonn Büyükelçiliği'nden getirildi. Ayrıca, ünlü sanatçı Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 9 parçadan oluşan vitray çalışması da yeni binaya yerleştirildi.



Bina iki yılda tamamlandı



Büyükelçilik binasının temelleri 2010 yılının kasım ayında atıldı. 2011 yılının temmuz ayında ise eski Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet döneminde sembolik temel atma töreni düzenlendi. Proje, bu dönemde Osnabrück merkezli Köster inşaat firması tarafından yürütüldü. Büyükelçilik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bina 23 ay süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı. Kapalı alanı 10 bin metrekare olan binada, 500 ve 110 kişilik iki konferans salonu, yaklaşık 100 araçlık kapalı garaj bulunuyor. Ayrıca konferans salonu, yaklaşık 2 bin kişiye hizmet verecek resepsiyon salonuna dönüştürülebilecek.



Alman siyasetçiler ikiye ayrıldı



Erdoğan'ın ziyareti öncesi Alman siyasiler arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki anlaşmazlık yaşandı. Fulya Canşen T24'e, Almanya'da siyasilerin Türkiye’nin AB üyesi olmasını isteyenler ve istemeyenler diye ikiye ayrıldığını yazmıştı.

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, Türkiye ile yapılan müzakerelere hız verilmesini isterken, Alman muhafazakâr partilerin iç politika uzmanı Hans-Peter Uhl, sadece Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkmakla kalmadı, Türklere vize serbestisi tanınmasını da şiddetle reddetmişti. Yeşiller Partisi eş Başkanı Cem Özdemir de Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’yi Türkiye’nin AB müzakere yolunu tıkamakla suçladı.

Almanya'da Erdoğan'a protesto hazırlığı

Almanya'da Türkiye kökenli bazı sivil toplum kuruluşları, 30-31 Ekim tarihlerinde Berlin'de bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek Başbakan Erdoğan'ı protesto etmeye hazırlanıyor.

Protesto gösterileri 31 Ekim Çarşamba günü Brandenburg Kapısı önünde saat 10.30'da başlayacak. Gösteriye Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEKKOM), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF), Avrupa Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor.

Mitingin ana sloganı ise, “Savaş değil barış, tek dil değil çok dil, tek millet değil çok millet, tek din değil çok din.”