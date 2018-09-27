Erdoğan'ın Almanya ziyareti futbol maçı iptal ettirdi

Alman güvenlik güçleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Ziyaret sırasında çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirilecek olması Alman makamların güvenlik önlemlerinin artırmalarına neden oldu. İki futbol karşılaşması güvenlik gücü kalmadığı gerekçesiyle ertelendi.

Euronews'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Berlin ayağı için çevre eyaletlerden destek alınarak 5 bine yakın polis görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun geçeceği güzergahlar trafiğe kapatılırken, Erdoğan'ın kalacağı otelin çevresinde güvenlik alanı oluşturuldu. Ayrıca otel keskin nişancılarla korunacak.

Polis, otelin bulunduğu bölge sakinlerine camlarını kapalı tutmaları, balkona çıkmamaları ve kimliklerini yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti. Kimliksiz kişilerin bölgeye alınmayacağı da duyuruldu.

Berlin'de meclisin bulunduğu bölgede de perşembe gününden itibaren güvenlik seviyesi artırıldı, keskin nişancılar çatılara yerleştirildi.

Güvenlik gücü kalmadığı gerekçesiyle 2 maç ertelendi

Cumartesi günü Halle FC ile Hansa Rostock takımları arasında oynanması planlanan 3. Lig maçı, Erdoğan'ın ziyareti için bölge güvenlik güçlerinin sevk edilmesi nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Hallescher FC takımının Energie Cottbus ile çarşamba günkü karşılaşması da aynı gerekçe ile ertelenmişti.

Cuma günü yapılacak protesto gösterisine 10 bin kişinin katılması bekleniyor

"Erdoğan Not Welcome” adlı girişim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem Berlin hem de Köln'de protestoya hazırlanıyor. 28 Eylül Cuma günü Berlin'de yapılacak protesto gösterilerine 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin son gününde Köln'e giderek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.