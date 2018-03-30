Erdoğan'ın açıklamaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gündemden düşmüyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Akdeniz\'de tek taraflı adımlara izin verilmeyeceği yönündeki açıklamaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'nde gündemden düşmüyor. Rum medyası, \'halk arasında, bölgede sıcak bir olay çıkması kaygısı yaşandığını\' yazdı. Haberler üzerine açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, bölgede sıcak olay çıkmasının söz konusu olmadığını, Rum halkının endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Rum medyasının, \"Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, Rum halkı arasında sıcak olay çıkacağı endişesine neden oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?\" yönündeki soruları yanıtladı. Rum halkına soğukkanlılık tavsiye eden Angelidis, \"Endişeye gerek yok, sıcak olay çıkması söz konusu değil. Medya da halkı sakinşeitirecek yayınlar yapmalı. Bu konuda medya da katkı koymalı\" diye konuştu.

Türkiye\'nin ve Erdoğan\'ın açıklamalarını yakından takip ettikleri mesajını veren Angelidis şöyle devam etti:

\"Bunlar, basından uzak göğüslenmesi gereken meseleler. Savunma Bakanlığı’nın yaptığı faaliyetlerin yayınlanması sadece olumsuzluk yaratabilir. Münhasır Ekonomik Bölge’nin değerlendirilmesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin beyan edilmiş hakkıdır. Hükümetin planlarının kesintisiz devam etmesi için müdahil bakanlıklarla işbirliği içerisinde gerekli bütün önlemler alınıyor.\"



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