T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde, diğer liderlere nadiren uygulanan bir ilk yaşanacak!

Washington, Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyarete verdiği önemi göstermek açısından sembolik değeri yüksek bir protokol hazırladı

08 Mayıs 2013 14:47

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde üst düzey bir programla karşılanacak. ABD yönetimi Erdoğan'ı hem havaalanında hem de Beyaz Saray'da askeri törenle karşılanacak.


Bir Türk siyasetçiye ilk kez uygulanacak


Bunun ilk kez bir Türk siyasetçi için uygulanacağı, dünya devlet başkanları için de nadir uygulamalardan biri olduğu belirtiliyor.

Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti şimdiden konuşulmaya başlandı. Beyaz Saray'ın sabırsızlıkla beklediği Erdoğan için yapılan hazırlıklar Zaman gazetesinde yer aldı. Buna göre Washington, bu ziyarete verdiği önemi göstermek açısından sembolik değeri yüksek bir protokol hazırladı.


Diplomatik bir jest


Yine aynı şekilde programda, ABD Başkanı Barack Obama ile Erdoğan arasında "baş başa yemek" de görünüyor. Bunun da nadir uygulanan "diplomatik bir jest" olduğu ifade ediliyor.


'Ziyarete yüklenen anlam üst seviyede'


Başbakan Erdoğan ve ailesi, Beyaz Saray'ın resmi misafirhanesi Blair House'da ağırlanacak. İki liderin ortak basın toplantısı için de 1 saat gibi rekor bir zaman diliminin ayrıldığı kaydedildi. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak daima ABD ziyaretlerine önem veririz. Ancak bu kez Amerika'nın da ziyarete ve Türkiye Başbakanı'na ne kadar önem verdiğini gösteren bir program hazırlandı. Ziyarete yüklenen anlam üst seviyede." dedi.

ETİKETLER

obamabeyaz sarayerdoğanbaşbakanabdziyaretdiplomasi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24