Erdoğan'ın ABD ziyaretinde, diğer liderlere nadiren uygulanan bir ilk yaşanacak!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde üst düzey bir programla karşılanacak. ABD yönetimi Erdoğan'ı hem havaalanında hem de Beyaz Saray'da askeri törenle karşılanacak.



Bir Türk siyasetçiye ilk kez uygulanacak



Bunun ilk kez bir Türk siyasetçi için uygulanacağı, dünya devlet başkanları için de nadir uygulamalardan biri olduğu belirtiliyor.

Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti şimdiden konuşulmaya başlandı. Beyaz Saray'ın sabırsızlıkla beklediği Erdoğan için yapılan hazırlıklar Zaman gazetesinde yer aldı. Buna göre Washington, bu ziyarete verdiği önemi göstermek açısından sembolik değeri yüksek bir protokol hazırladı.



Diplomatik bir jest



Yine aynı şekilde programda, ABD Başkanı Barack Obama ile Erdoğan arasında "baş başa yemek" de görünüyor. Bunun da nadir uygulanan "diplomatik bir jest" olduğu ifade ediliyor.



'Ziyarete yüklenen anlam üst seviyede'



Başbakan Erdoğan ve ailesi, Beyaz Saray'ın resmi misafirhanesi Blair House'da ağırlanacak. İki liderin ortak basın toplantısı için de 1 saat gibi rekor bir zaman diliminin ayrıldığı kaydedildi. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak daima ABD ziyaretlerine önem veririz. Ancak bu kez Amerika'nın da ziyarete ve Türkiye Başbakanı'na ne kadar önem verdiğini gösteren bir program hazırlandı. Ziyarete yüklenen anlam üst seviyede." dedi.