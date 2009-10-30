Erdoğan'ın ABD ziyareti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin olarak Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.



Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Başkan Barack Obama'nın 7 Aralıkta Başbakan Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşeceğine işaret ederken, iki ülkenin stratejik ortaklığa ve tarihi dostluğa sahip olduğunu belirtti.



NATO müttefiki Türkiye'nin müşterek zorlukları ele almada önemli bir ortak olduğunu ifade eden Gibbs, “Başkan Obama, iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi stratejik konuda Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyor” dedi.



Gibbs, ziyaret sırasında ele alınacak konular arasında, Afganistan ve Pakistan'a dair ortak stratejinin hayata geçirilmesi, Irak ile ekonomik ve güvenlik işbirliğinin ilerletilmesi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hedeflerinde gelişme katedilmesi, Kıbrıs meselesinin çözümünün teşviki, Ermenistan ile ilişkilerin normalizasyonu, Orta Doğu barış çabaları ve insan haklarını saydı.



