Erdoğan: 19 Mayıs tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesini, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olarak nitelendirdi.

Mesajında, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiklal Savaşı'mızı zafere taşıyan, ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bugün tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir."

Erdoğan, istiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna işaret etti. Mesajında gençlere seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023 hedeflerimize ilerlerken, en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Sizlerin umutla parıldayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinde, Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyoruz. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışmalı, ülkenize ve milletinize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."