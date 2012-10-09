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Politika

Erdoğan'ın '18 yaş' önersine CHP'den destek

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP'nin hem 18 yaşa hem de er ve erbaşların oy kullanmasının önünün açılmasına sıcak baktığını söyledi

09 Ekim 2012 01:49

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme yaşının 18'e düşürülmesi konusundaki önerisine CHP'den destek geldi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri, seçilme yaşının 18'e düşürülebilmesi için anayasa değişikliği konusunda CHP ve MHP'nin TBMM gruplarını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Mustafa Elitaş, ilk olarak MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile ardından CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin hem seçilme yaşının 25'den 18'e düşürülmesi hem de silah altındaki er ve erbaşların oy kullanmasının önünün açılması için Anayasa değişikliği konusuna sıcak baktığını belirterek, ''MHP de yetkili kurullarında görüştükten sonra cevap vereceklerini söyledi'' dedi.

CHP ile çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Canikli, bir gazetecinin, ''kışlaya siyasetin girmesi ile ilgili kaygı, endişe yok'' sözleri üzerine, ''Hayır olur mu? Zaten şu anda muvazzaflar kullanıyor'' dedi.

Canikli, BDP ile bir temaslarının olmayacağını söyledi.

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