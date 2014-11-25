"Erdoğan'ın 1000 odalı sarayında 'Paralel Başbakanlık' kuruluyor"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, 1.4 milyar liralık maliyetiyle tartışmaya yol açan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin olarak, "1000 odalı sarayda paralel Başbakanlık kurulduğunu" öne sürdü. "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sarayında yürütmenin icraatlarını izleyecek bir değerlendirme ekibi oluşturmak için çalışmalar başlamış" diyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı'nda her biri belli alanlardan sorumlu birim başkanlıkları oluşturulacak, bu başkanlıklar da Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı olarak çalışacaklarmış.

Normal olarak bu sözü edilen görevleri yapmak Anayasa'ya göre Başbakan'ın işidir" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı'nda bir birim oluşturulmasının tek anlamı, Anayasal Başbakanlığa paralel bir yapı oluşturmaktan başka bir anlama da gelmez" diye belirtti.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "50 yıl öncesinden ışınlanmış gibi" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2014) yazısının tamamını okumak için tıklayınız.