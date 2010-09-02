-ERDOĞAN: ''İKİ YÜZLÜLÜK YANIMIZA YAKLAŞAMADI'' AĞRI (A.A) - 02.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Allah'a hamdolsun iki yüzlülük bu AK hareketin yanına yaklaşamadı. Biz tutarsızlardan, ilkesizlerden olmadık. Biz, partizanlıkla ayrımcılık yapanlardan olmadık'' dedi. Erdoğan, partisince Ağrı Abide Kavşağı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların 3 Kasım 2002'de kendilerine bir emanet yüklediğini belirterek, şunları söyledi: ''Ağrı'nın emanetine sahip çıkmak, o emaneti korumak bizim şeref borcumuzdur. Biz, millete efendi olmak için değil, millete hizmetkar olmak için geldik. 81 vilayete, 81 içinde Ağrı'ya hizmet üretmek için geldik. Biz, Ağrı'nın ağrısını dindirmek, sızısını gidermek için bu yola canımızı, bedenimizi, gönlümüzü koyduk. Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum: Biz, nabza göre şerbet verenlerden olmadık. Bizim kelamımız rüşveti kelam değildir. Biz, Van'da ne konuşursak Tekirdağ'da da onu konuşuruz, Biz Adıyaman'da ne konuşursak Adana'da da onu konuşuruz. Biz gönül diliyle, samimiyet diliyle, muhabbet diliyle konuşuruz. Allah'a hamdolsun iki yüzlülük bu AK hareketin yanına yaklaşamadı. Biz tutarsızlardan, ilkesizlerden olmadık. Biz, partizanlıkla ayrımcılık yapanlardan olmadık. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken nasıl bir samimiyet içindeysek, bugün de aynı kararlılık, cesaret içindeyiz. O gün 'kardeşlik' dedik bugün de 'kardeşlik' diyoruz, o gün 'birlik' dedik bugün de 'birlik' diyoruz, O gün 'adalet' dedik bugün de 'adalet' diyoruz. Gittiğimiz her yerde Yunus'un diliyle konuşuyoruz. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Bingöl'de, Ağrı'da, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abhaza'sı, Roman'ı, Boşnak'ı kim olursa olsun hepsini, 'yaradılanı severiz yaradan ötürü' anlayışıyla sevdik.''