Erdoğan:İblib'e asker göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de Başkan Donald Trump ile görüşmeden önce Reuters'a Suriye’nin Hatay’a komşu kuzeybatı vilayeti İdlib’e TSK birliklerinin gönderileceğini söyledi.

Erdoğan asker gönderme kararının, bölgeye yönelik olarak Rusya ile geçen ay varılan “gerilimi azaltma” anlaşması kapsamında alındığını söyledi.

Son haftalarda TSK, İdlib’e komşu Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yoğun askeri yığınak yapıyordu.

Almanya'ya ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu dile getirdi.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya'yla varılan S-400 anlaşmasına rağmen NATO ile ilişkilerin de güçlü olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

'ABD'nin 'FETÖ'nün üyelerini affetmemesi

"Gerekli olan bütün prosedür işledi bu adamlar henüz yargıda değil bunu bize verin niye vermiyorsunuz. Ülkemizde idam yok onları bize verebilirsiniz. 85 koliyi Obama döneminde verdik. PKK aynı şekilde örgütleniyor. ABD gibi adeta demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede teröristlerin verilmemesi bizi üzmektedir. Bizde herhangi bir terörist olunca hemen vermemizi istiyorlar bu adil bir yaklaşım değil. Bu yanlışı süratle giderin ve darbe girişiminde bulunan benim 250 vatandaşımın ölmesine neden olan, TBMM'yi bombalayan bu alçaklara karşı bizim atılması gereken adımları atmamıza yardımcı olması gerekir.

Irak tezkeresi

Kuzey Irak referandumu öncesi Irak tezkeresinin Meclis gündemine girmesi hakkında konuşan Erdoğan, "Bizim 27'sinde MGK toplantımız vardı 25'indeki gelişme nedeniyle görüşmeyi yarına aldık. MGK'yı yapacağız ardından Bakanlar Kurulu'nu yapacağız. Buradaki yaptırımlar neler olacak etraflıca görüşeceğiz. Yaptırımların zamanlamasını açıklamasını Bakanlar Kurulu'ndan sonra hükümetimiz yapacaktır. Yol haritasının gereği neyse adımlarımızı atacağız. Tezkere çıkarsa, süreç farklı şekilde ilerleyecek." diye konuştu.

'Merkel Türkiye'ye karşı saldırmadı'

Berlin-Ankara hattındaki gerginliğe ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeşiller Partisi'nin bize saldırmasını önemsemem. Onların karakterinde olan bir şey. Sol grupların Türkiye'ye saldırmasını önemsemem, onlar saldırır. Merkel çok daha önemli bir politika gütmüştür. Merkel herhangi bir saldırıya girmemiştir. Bazı açıklamalar yaptım. Oradaki bütün soydaşlarımıza açıklamada bulundum. Türkiye düşmanlarına oy vermeyiniz dedim."

'Putin ile görüşeceğiz'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalmaması gerektiğini savunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Pazartesi günü Putin'le görüşeceğiz, perşembe günü de Ankara'da yemek yiyeceğiz. Suriye'de ne gibi adımlar atılması gerektiğini, bunların terör örgütlerinden arındırılmasıyla barışın olduğu bir zemine nasıl kaydıracağız bunun gayretinde olacağız. Bu konuları da İran Devlet Başkanı ile burada görüştük, Astana'da görüştük. Nasip olursa 4 Ekim'de de İran seyahatim olacak. Benden önce de Genelkurmay Başkanımın bir seyahati olacak, Irak Genelkurmay Başkanı'nın bir ziyareti olacak."

OHAL sona erecek mi?

"OHAL bir defa teröre karşı aldığımız bir tedbirdi. Biz iktidara gelince OHAL vardı bir ayda kaldırdık. Ülkemi devirmeye yönelik bir darbe girişimi var bunu niçin uygulamayacağız?"