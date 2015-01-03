Erdoğan'ı ziyaret eden Galatasaray yönetimini protesto eden taraftarlar Anıtkabir'e gitti

Galatasaraylı Olcan Adın, Erdoğan'ın karşısına Zafer Çağlayan'ın saati ve Ali İsmail Korkmaz ile çıktı!

Galatasaraylı kafilesi ve sarı kırmızılı kulübün yöneticileri Erdoğan'ı ziyaret etti. O dakikalarda Olcan Adın'ın beğendiği fotoğraflar gündeme oturdu