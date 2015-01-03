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Erdoğan'ı ziyaret eden Galatasaray yönetimini protesto eden taraftarlar Anıtkabir'e gitti

Yaklaşık 600 taraftar, ‘Galatasaray kimseye boyun eğmez’ yazılı pankartla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, mozoleye çelenk bıraktı

03 Ocak 2015 19:28

Galatasaray yönetiminin, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Saray'ında ziyaret etmesine tepki gösteren taraftarlar, bugün Anıtkabir'e gitti. Doğan Haber Ajansı’ndan Ercan Ata’nın haberine göre, taraftarlar, Ankara'ya gelenlerin ilk gitmesi gereken yerin Anıtkabir olduğunu belirterek, yönetime tepki gösterdi.

Yaklaşık 600 taraftar, "Galatasaray kimseye boyun eğmez" yazılı pankartla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, mozoleye çelenk bıraktı. 

 

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