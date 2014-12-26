Galatasaraylı Olcan Adın, Erdoğan'ın karşısına Zafer Çağlayan'ın saati ve Ali İsmail Korkmaz ile çıktı!

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Galatasaray Futbol Takımı’ndan Olcan Adın, Ali İsmail Korkmaz, kol saati ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarını Instagram’da beğenerek Erdoğan’ı protesto etti.

Sosyal medyada attığı twitlerle muhalif kişiliği ile bilinen Olcan Adın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret ederken beğendiği resimlerle yeniden gündeme oturdu. Olcan'ın bu beğenileri sosyal medyada 'Kaç-Ak' protesto olarak adlandırıldı.

Olcan Adın ziyaret sırasında beğendiği fotoğraflar arasında, Gezi Parkı olaylarında polis ve esnaflarca dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının odağındaki Zafer Çağlayan’ı çağrıştıran kol saati ve Mustafa Kemal Atatürk de bulunuyor.