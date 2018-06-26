“Erdoğan'ı tebrik etmiyorum” diyen ABD'li temsilciye Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt: Çeneni kapat!

ABD kongre üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimleriyle ilgili attığı 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" dedi.

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimleri sonrası Twitter hesabından paylaştığı, " Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri "kazandı". Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum" mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın cevap verdi.

Kalın Twitter hesabında paylaştığı mesajında, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" dedi.