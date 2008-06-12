Erdoğan'ı şoke eden istifa

Hürriyet yazarı Hayri Küçükşahin'in bugünkü yazısına göre, AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, AKP'nin Alevilere yönelik sözlerinin yerine getirilmediğini ileri sürerek Başbakan Erdoğan'ın danışmanlığı görevinden istifa etti. Küçükşahin, olayı yazısında şöyle anlattı:



BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, şu günlerde yakın çevresindeki bir istifanın şokunu yaşıyor.



AKP kulislerine bomba gibi düşen bu istifanın perde arkasını, yine bu kulislerden sızan bilgiler ışığında aralamaya çalışacağım.



AKP’nin Alevi açılımının mimarı olduğu için Erdoğan’ın, danışmanlığına getirdiği İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu sert bir mektup yazarak bu görevinden istifa etti.



Başbakan’ın yakınları, "Ya yapma bunu; ’enjoy it’ (Keyfine bak)" dese de Çamuroğlu kararından vazgeçmedi.



Bunun üzerine mektubu geçen hafta alan Erdoğan harekete geçti.



Çamuroğlu ile görüşüp neden bunu yaptığını sordu, yanıtını da aldı.



VERİLEN SÖZLERİ YAPMADINIZ



Çamuroğlu, mektubunda Alevi açılımı konusunda kendisine verilip de yerine getirilmeyen pek çok sözü anımsatıyordu, Erdoğan’a.



Yetinmedi, birkaç soruyu da orada tekrarladı:



"Sayın Başbakanım, Alevilere karşı ayrımcılığın bitirilmesini istedik. Bitti mi? Sorabilir miyim; bürokrasinin üst kademelerinde, valiler arasında kaç Alevi var? Sadece bir vali mi? Bu yeterli mi? Peki emniyet müdürleri arasındaki durum ne? Ya altı yıllık iktidarımız boyunca devletten ihale alan kaç Alevi yatırımcı var? Belki hiç yoktur!"



Çamuroğlu, cemevlerine hükümetin ilgisiz tutumundan da yakındı.



Başbakan’ın, "Ama, Diyanet’in dedikleri ortada" imasına içerledi.



Zaten, Alevi açılımı açıklandığında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Yok böyle bir şey" dediğinde Başbakan’ın sessizliğini manidar bulmuştu.



Çamuroğlu, AKP yönetiminin, "Aleviler nedeniyle şu ile siz gidin. Orada açılımı anlatırsınız" önerisini de Çiçek’in bu sözlerini anımsatarak reddetmiş, bu yolla bir mesaj vermişti.



Binlerce ayrım örneği verebileceğini söyledikten sonra, "Bu ayrımcılık sürdükçe Alevi örgütleri karşısında sıkıntıya düştüğünü" ima etti.



Başbakan’a, "Bu insanlar karşısında duvara dayandım artık" dedi.



ALLAHAISMARLADIK



Çamuroğlu’nun anlatmak istediği bir ölçüde de aldatılmışlık duygusuydu.



Başbakan kendisini dinledi; ama daha çok istifanın önüne geçmek üzerine yoğunlaştığı izlenimi bıraktı.



Oysa beklenen çok daha fazla şeydi, söz de değil, eylemdi.



Konuşma da bunu getirmiyordu.



Erdoğan ise istifa mektubundan ve içeriğinden hiç hoşnut değildi.



"Reha Bey, siz bu mektubu yazmamış, ben de kabul etmemiş olayım" dedi.



Çamuroğlu, bu söz üzerine ayağa kalktı, Başbakan’a elini uzattı:



"Allahaısmarladık Sayın Başbakanım."



Ayrılış o ayrılış; bir daha bir araya gelmediler.



Çamuroğlu, istifadan da mektuptan da vazgeçmedi.



Erdoğan, gruptaki mesajını Çamuroğlu ve onun gibi tutum alabilecek bazı isimlere yönelik mi verdi bilemiyorum; ama sonucu merakla bekleyeceğiz.



Yalnız, bu istifanın AKP’nin Alevi açılımının sonunu getirdiği net.



AKP ve Erdoğan için ciddi bir inandırıcılık sorunu yaratması da cabası.