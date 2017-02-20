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Politika

"Erdoğan'ı seviyorsanız siz de 'Hayır' deyin"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'ye oy veren vatandaşlara seslendi

20 Şubat 2017 19:56

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP'ye oy veren vatandaşlara seslenerek, "Erdoğan'ı seviyorsanız siz de 'Hayır' deyin. Erdoğan'ın hayrına, 'Hayır'da fayda var" dedi.

Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişiklik teklifinin, TBMM'den milletvekillerine yönelik erken seçim şantajıyla geçirildiğini savunan CHP'li Altay, "Buna boyun eğen milletvekillerinin bu tutumundan dolayı duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekilin attığı tweet ile hayır oyu verecek erkesi PKK'lı olarak nitelendirmesi kamu vicdanının çok yaralamıştır. Attığı tweet’te çok alçakça, adice, kirli bir şantajdır” ifadelerini kullandı.

“Milletvekillerine yapılan erken seçim şantajı bile bu şantaj altında hafif kalıyor” ifadelerini kullanan Altay, “Bende bu başsavcı vekiline diyorum ki; bu yaptığının hesabını bir gün hukuk önünde vereceksin. Küsmece yok. Aynı başsavcı vekilinin PKK ile bir sorunu varsa Kandil ile İmralı arasında kuryelik yapan siyasetçilerden işe başlamasını tavsiye ederim. Bu adi bir işgüzarlıktır. Ucuz bir işgüzarlıktır. Adaleti kirleten bir tutumdur. Bu başsavcı vekili ile ilgili Adalet Bakanlığı ve HSYK'nın harekete geçmesi lazım" diye konuştu.

"Erdoğanı seviyorsanız siz de 'Hayır' deyin"

 

Anayasa değişikliği referandumunda, yüzde 50'den az oranda 'Evet' oyu kullanılacağın ileri süren CHP'li Altay, AKP seçmenlerine şöyle seslendi: "Erdoğan'ı seviyorsanız sizde 'hayır' deyin. Erdoğan'ın hayrına hayır da fayda var. Bu teklifin kabul edilmesi demek Türkiye için bir felakettir. Parti devleti inşasının önünü açacak bir tekliftir. Parti devleti inşa edilen ülkeler kaos kamplaşma olur. 16 Nisan demokrasinin galip geleceği bir tarihin adı olacaktır. 16 Nisan'ı da Allah'ın bir lütfu olarak görmek lazım"

 

"Bu parti davası değil, millet davasıdır"

 

CHP'nin referandum kampanyasına ne zaman başlanacağının sorulması üzerine CHP Grup Başkanvekili Altay, şunları söyledi:

"Kampanya milletin, bizim değil. Demokrasiden yana olanların. Elbette tek adama hayır diyen milyonların kampanyası başladı aslında sosyal medya üzerinde başladı. Sokaklarda başladı. Bu parti davası değil millet davasıdır. Bizim bir tek malzemeye ihtiyacımız al bayrağa. Ondan da bastırıyoruz. Bu kampanyanın ana figürü Türk bayrağıdır. Tek ihtiyacımız olan şey budur. CHP teşkilatları da parti rozetlerini, bayraklarını depolardan çıkarmayacak, depolarda kalacak"

 

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