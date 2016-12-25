T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erdoğan'ı şaşırtan çay ikramı

Erdoğan, SGK Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılışına katıldı

25 Aralık 2016 00:43

Maltepe’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılışına Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Açılışta ilk konuşmayı Mehmet Müezzinoğlu yaptı.
 

Erdoğan’a çay ikram edildi



Müezzinoğlu’nun konuşması sırasında protokolün hemen yanındaki bir binadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz bir çay ikramı yapıldı. Programı balkondan takip eden daire sakinleri, Erdoğan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. İkramı geri çevirmeyen Erdoğan, çayını yudumladıktan sonra balkondaki vatandaşlara dönerek memnuniyetini gösterdi.
 

Avrasya Tüneli’ni kullandı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, çayını bitirdikten sonra kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Erdoğan’ın konuşması sırasında sık sık ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ’Dik dur eğilme bu millet seninle’, ’Vur de vuralım, öl de ölelim’ sloganları atıldı. Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış kurdelesini birlikte kesti. Maltepe’deki programının ardından Erdoğan, Avrasya Tüneli’ni kullanarak Haliç Kongre Merkezi’ne geldi.

ETİKETLER

erdoğançayerol olçoksgkaçılışavrasya tünelicumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24