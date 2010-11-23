T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ı protesto eden 18 üniversite öğrencisine 15 ay hapis cezası

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iki yıl önce Başbakan Erdoğan'ı protesto eden 18 öğrenci 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Kasım 2010 02:00

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iki yıl önce Başbakan Erdoğan'ı protesto eden 18 öğrenci 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İTÜ'de 2008'de Başbakan protestosu

12 Eylül 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) açılışına konuk olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı portesto eden 18 öğrenci olay günü gözaltına alınmıştı.

NTV'de yer alan habere göre, öğrenciler hakkında açılan dava, 2 yıl sonra sonuçlandı.  Sarıyer 3. Asliye ceza Mahkemesi, öğrencileri izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
 
Ancak mahkeme öğrencilerin cezasını, daha önce suç işlemedikleri için erteledi.  Öğrenciler 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlerlerse hapse girecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24