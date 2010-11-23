Erdoğan'ı protesto eden 18 üniversite öğrencisine 15 ay hapis cezası

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12 Eylül 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) açılışına konuk olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı portesto eden 18 öğrenci olay günü gözaltına alınmıştı.NTV'de yer alan habere göre, öğrenciler hakkında açılan dava, 2 yıl sonra sonuçlandı. Sarıyer 3. Asliye ceza Mahkemesi, öğrencileri izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.Ancak mahkeme öğrencilerin cezasını, daha önce suç işlemedikleri için erteledi. Öğrenciler 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlerlerse hapse girecek.