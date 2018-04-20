Erdoğan'ı programına davet etti: Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, "Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı programına

Cilara, kişisel Twitter hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'ye konuk oluyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı'm, sizi KRT'ye de bekleriz. Sayın Kılıçdaroğlu programıma katıldı, programdan önce 'ne istersen sorabilirsin' denildi. Sizin de Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum. "