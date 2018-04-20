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Medya

Erdoğan'ı programına davet etti: Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum

"Sayın Cumhurbaşkanı'm, sizi KRT'ye de bekleriz"

20 Nisan 2018 18:43

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara, "Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı programına 

Cilara, kişisel Twitter hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'ye konuk oluyormuş. Sayın Cumhurbaşkanı'm, sizi KRT'ye de bekleriz. Sayın Kılıçdaroğlu programıma katıldı, programdan önce 'ne istersen sorabilirsin' denildi. Sizin de Kılıçdaroğlu gibi her soruya yanıt verebileceğinize inanıyorum. "

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