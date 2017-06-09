Erdoğan'ı öpen 'Mavi Marmara gazisi' de Katar karşıtı dört ülkenin yayımladığı terör listesinde!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alnından öptüğü fotoğrafla tanınan Mehdi el Harati'nin, dört Müslüman ülkenin ortak yayımladığı terör listesinde yer aldığı belirtildi. 59 kişi ve 12 örgütün bulunduğu terör listesi, Katar'ı "IŞİD'i ve El Kaide'yi desteklemekle" suçlayarak diplomatik ilişkileri kesen yedi ülke arasında yer alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayımlandı.

Harati, İsrail’in Gazze ablukasını delmeyi amaçlayan Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında yaralanmış ve tedavi için Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti. Harati, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Erdoğan’ı “Sizi alnınızdan öpebilir miyim” diyerek öpmüştü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, listede Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri sayılan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi de bulunuyor.

Listede önde gelen iş adamları, siyasetçiler ve eski bir içişleri bakanı da var

Listedeki 59 kişinin 18’i Katar vatandaşı. Terörü desteklediği iddia edilen bu kişilerin arasında önde gelen iş adamları, siyasetçiler ve eski bir içişleri bakanı dahil, Katar’da iktidardaki hanedan ailesinin üst düzey üyeleri de bulunuyor. Listede 29 Mısır vatandaşı var. Karadavi’nin yanı sıra bir dizi Avrupa ülkesine girmesi yasaklı olan Selefi İmam Wagdi Ghoneim ve Libyalı İslamcı komutan Abdül Hekim Belhac da bulunuyor.

Mavi Marmara gemisinden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti

Terör listesine alınan Libya kökenli İrlanda vatandaşı Mehdi el Harati ise Türkiye’de Erdoğan’ı alnından öpmesiyle gündeme gelmişti. Harati, İsrail’in Gazze ablukasını delmeyi amaçlayan Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında yaralanmış ve tedavi için Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti. Harati, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret eden Erdoğan’ı “Sizi alnınızdan öpebilir miyim” diyerek öpmüştü.

Harati daha sonra patlak verecek Libya iç savaşında Muammer Kaddafi’ye karşı savaşmış ardından da Suriye’de Ümmet Tugayları isimli örgütü kurmuştu.