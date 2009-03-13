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Politika

Erdoğan'ı kızdıran kafa!

Niğde'deki mitingde adaylarla el ele tutuşarak halkı selamlayan Erdoğan, kafasını araya sokmaya çalışan bir adaya çok kızdı

13 Mart 2009 02:00

Başbakan Erdoğan'ın Niğde'deki mitingi sonrası kamera şakası gibi bir olay yaşandı.

O kafanın sahibi konuştu: Boyum kısa kaldığı için aradan kafamı uzattım

Yaklaşık bir saat süren konuşmasının ardından adaylarla birlikte halkı selamlayan Başbakan Erdoğan kafasını araya sokmaya çalışan adaya çok kızdı.

Adaylar ile el ele tutuşarak selam veren Başbakan, koltuğunun altından kafasını sokarak Erdoğan ile aynı kareye girmeye çalışan adaya sert bir bakış atarak, "Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa!" diyerek onu uyardı.

Tören selamlama merasiminin ardından sona erdi.

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