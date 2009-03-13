Erdoğan'ı kızdıran kafa!

Yaklaşık bir saat süren konuşmasının ardından adaylarla birlikte halkı selamlayan Başbakan Erdoğan kafasını araya sokmaya çalışan adaya çok kızdı.Adaylar ile el ele tutuşarak selam veren Başbakan, koltuğunun altından kafasını sokarak Erdoğan ile aynı kareye girmeye çalışan adaya sert bir bakış atarak, "Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa!" diyerek onu uyardı.Tören selamlama merasiminin ardından sona erdi.