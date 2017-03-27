Erdoğan’ı hedef alan pankarta çifte soruşturma

İsviçre'nin başkenti Bern'de Cumartesi günü Kürt gruplar tarafından düzenlenen "Hayır” mitinginde açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankart nedeniyle İsviçre ve Türkiye'de soruşturma başlatıldı. İsviçre Haber Ajansı SDA, Bern Savcılığı'nın "suça ve şiddete alenen teşvik edildiği” gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da "terör örgütü propagandası yapmak,” "terör örgütü üyeliği” ve "Cumhurbaşkanına hakeret” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden pankartı açan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi istendi.

Türkiye'nin tepkisi

Bern'de Federal Parlamento binasının bulunduğu Parlamento Meydanı'nda Cumartesi günü düzenlenen gösteride açılan, başına tabanca doğrultulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün- kendi silahıyla” ifadesinin yer aldığı pankarta Türk hükümetinin tepkisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bern'deki gösteride açılan pankarta sert tepki gösterdi. İstanbul Büyükçekmece'de katıldığı bir toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "İsviçre devleti kimse müdahale edemesin rahatça kinlerini kussunlar diye bunları polisleriyle koruyor, Hollanda, Almanya, Belçika öyle. Nerede kaldı sizin demokrasiniz? Hani insan haklarınız? Bir devletin cumhurbaşkanını gözünüzün önünde açıkça ölümle tehdit edecekler, siz de onlara destek vereceksiniz. Yazıklar olsun size. Bunun adı özgürlük, demokrasi değil, bunun adı düşmanlıktır, husumettir, terör örgütüne alenen yardakçılık yapmaktır” şeklinde konuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada da pankart "Cumhurbaşkanının hayatına kastedilmesi için alenen çağrı” yapmak olarak değerlendirilmiş ve İsviçre'nin Ankara'daki Geçici Maslahatgüzarı'nın Dışişleri'ne çağrıldığı belirtilmişti. Açıklamada, Türkiye'nin "şiddet ve teröre açıkça teşvik içeren bu gösteriye izin verilmiş olmasını protesto ettiği ve İsviçre makamlarından söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınmasını istediği” ifade edilmişti.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı: Diyaloğa devam

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "durumun krize dönüşmesinin” istenmediği belirtildi. Bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak İsviçre'nin bütün iletişim kanallarını açık tutarak diyaloğu sürdürmek istediğini dile getirdi.

Öte yandan, mitingi düzenleyenlerin de pankartı eleştirdiği belirtildi. İsviçre Haber Ajansı SDA ise pankartı gösteriye katılan sol otonom gruplar tarafından açıldığını duyurdu.

© Deutsche Welle

DW/AFP/DHA/dpa/JD/HS