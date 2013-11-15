Erdoğan'ı Baydemir karşılayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak iki günlük Diyarbakır gezisi öncesi merakla beklenen sorunu yanıtı belli oldu. Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinde Osman Baydemir sürprizi yaşayacak. Abullah Karakuş'un Doğan Haber Ajansı'nda ye alan haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in Erdoğan'ı havaalanında karşılayacağı öğrenildi. Erdoğan'ın da Baydemir'i makamında ziyaret edeceği belirtildi.

Diyarbakır ziyaretinde valiliği de ziyaret edecek olan Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile 360 çiftin evleneceği düğüne ve açılışlara katılacak.

360 çiftin evlendirileceği törende İbrahim Tatlıses ile 37 yıldır Türkiye'ye gelmeyen Şivan Perver birlikte türkü söyleyip ilk defa düet yapacak. Düğünü organize eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nikahı kıyması için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i davet etti.