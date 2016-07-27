T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Erdoğan'ı almaya giden SAT komandoları teslim olmayacaklarını, hatta intihar edeceklerini söylediler"

Yakalanarak gözaltına alınan 7 askerin ifadelerinden...

27 Temmuz 2016 12:38

Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerden yakalanan 7’sinin anlattıkları ile bazı detaylar ortaya çıktı. Firari askerlerin en son pazar günü Çetibeli bölgesinde dere kenarında tesadüfen buluştukları öğrenildi. Gözaltındaki 7 askerin anlatımlarına göre, bu buluşma sırasında firari 18 askerin teslim olup olmamayı tartıştıkları aktarıldı.

Gruptan ayrılan özel kuvvetlere ve SAT komutanlığına bağlı olan, halen de aranan askerlerin, teslim olmayacaklarını, hatta intihar edecekleri yönünde ifadelerkullandıkları da, yakalanan askerler tarafından anlatıldı. Bu ifadeler sonrasında, arama tarama faaliyetlerine katılan ekipler, bölgede vatandaşlar ile köylüleri uyardı.

ETİKETLER

SAT komandosuErdoğanı almaya giden askerlerteslim almayacaklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24