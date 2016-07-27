"Erdoğan'ı almaya giden SAT komandoları teslim olmayacaklarını, hatta intihar edeceklerini söylediler"

Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerden yakalanan 7’sinin anlattıkları ile bazı detaylar ortaya çıktı. Firari askerlerin en son pazar günü Çetibeli bölgesinde dere kenarında tesadüfen buluştukları öğrenildi. Gözaltındaki 7 askerin anlatımlarına göre, bu buluşma sırasında firari 18 askerin teslim olup olmamayı tartıştıkları aktarıldı.

Gruptan ayrılan özel kuvvetlere ve SAT komutanlığına bağlı olan, halen de aranan askerlerin, teslim olmayacaklarını, hatta intihar edecekleri yönünde ifadelerkullandıkları da, yakalanan askerler tarafından anlatıldı. Bu ifadeler sonrasında, arama tarama faaliyetlerine katılan ekipler, bölgede vatandaşlar ile köylüleri uyardı.