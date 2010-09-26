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Politika

ERDOĞAN: DİLİMİZ BÜTÜNLEŞMEMİZİ SAĞLIYOR ANKARA (A.A)

26 Eylül 2010 17:59

-ERDOĞAN: DİLİMİZ BÜTÜNLEŞMEMİZİ SAĞLIYOR ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dilimiz, millet olabilmemizin en önemli dayanaklarından biri olup kültürel değerlerimizin ve milli hafızamızın nesilden nesile taşınmasında vazgeçilmez bir işleve sahiptir'' dedi.  Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bizi birarada tutarak ortak değerler etrafında bütünleşmemizi sağlayan da dilimizdir. Dilimizi geliştirerek muhafaza etmek, millet olarak geleceğimizi de muhafaza etmektir. Unutmamalıyız ki hızla gelişen iletişim teknolojisinin yol açtığı sosyal değişim ve dönüşüm karşısında Türkçemizi geliştirmemiz; bilim, sanat, edebiyat ve hayatın tüm alanlarında gelişme kaydetmemiz demektir. Elbette dilimizin korunması, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesinde sadece bilim ve sanat adamlarına değil, siyasetçiler ve medya mensupları başta olmak üzere tek tek hepimize sorumluluklar düşmektedir. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nı kutluyor, Türkçe konuşan, düşünen ve yazan herkesi bu sorumluluğu layıkıyla taşımaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum.''

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