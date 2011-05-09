Erdoğan'den BDP'ye ağır suçlama!

T24 - Erdoğan’ın Kilis mitinginde BDP ile ilgili olarak, 'Büyükşehirlerde artan şiddet eylemleri, kalleşçe yapılan terör eylemleri tesadüf değil. Birileri ihale alıyor, gereğini yerine getiriyorlar. Bunlar aynı zamanda uyuşturucu kaçakçısı.' dedi.



Erdoğan sözlerine şöyle devam ett:



ABD bunların tüm malvarlıklarını dondurdu, el koydu. BDP’ye gönül verenlere sesleniyorum. BDP’nin arkasındaki gücün ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD malvarlıklarını uyuşturucu kaçakçılığından elde ettikleri için dondurdu. Her eylemin arkasında nelerin olduğunu görün. Bunlara gereken dersi 12 Haziran’da sandıkta vermeye hazır mıyız? İhalenin şartnamesinde kan, şiddet, vahşet, öfke var. AK Parti’yi güya korkutmak ve yıpratmak için kampanya başlattılar. Kastamonu olayından sonra telsizlere düştü hedef Ak Parti. Terör örgütünün hedefinde Ak Parti var. Yani millet var millet. Ak Parti’nin rotasını millet çizdi. Düğmeye basılmış gibi birden bire başlayan eski dönem kampanyaları yine başladı.

