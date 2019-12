-ERDOĞAN'DAN GENÇLERE TAVSİYE İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, ''Başınızı asla öne eğmeyin. Bu millet, binlerce yıl boyunca her sorunu aştı, geride bıraktı. Bugün var olan sorunlar, sizlerin emekleriyle inşallah yarın var olmayacak. Kendinize inanın, milletinize güvenin, kendinize yıldızları hedefleyin. İnanın ki ulaşırsınız, ulaşacaksınız. Ben sizlere inanıyorum'' dedi. Erdoğan, Fatih Üniversitesinin, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, üniversiteden bu yıl mezun olanları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. ''Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun'' diyen Erdoğan, talebelerinin ve çocuklarının mezuniyet gururunu paylaşan tüm hoca, veli ve anne babaları da ayrıca tebrik ettiğini belirtti. Anne ve babalara seslenen Erdoğan, ''Bugün burada, ben eminim ki evlatlarınızın doğumundan, ilk sözcüklerinden, ilk yürüyüşlerinden, ilkokula gidişlerinden, liseye gidişlerinden, üniversiteye gidişlerinden hatta evlenmelerinden bile çok daha anlamlı bir heyecanı yaşıyorsunuz'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, hocalara da seslenerek, ''Sizler de bugün, bu muhteşem atmosferde, bir kez daha emeklerinizin müşahhas karşılığını görüyorsunuz. Taze birer fidan olarak sizlere teslim edilen gençlerin, bugün son derece donanımlı biçimde eğitim yuvasından uçtuklarına şahit oluyorsunuz. Eserlerinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Allah, emeklerinizi zayi etmesin, Allah sizlerden razı olsun'' dedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ve sevgili gençler... Sizlere en başta şunu hatırlatmayı bir vazife telakki ediyorum. Bugün yaşadığınız gurur ve heyecan, anne ve babalarınızın, hocalarınızın uzun ve sabırlı emeklerinin bir neticesidir. Anne ve babalarınız, velileriniz, hocalarınız, işte bugünü yaşamak için, işte bu atmosferi hissetmek için yıllarca sabırla, metanetle, fedakarlıkla sizlere emek verdiler. Sizlerden benim ricam şudur; anne ve babalarınızı, hocalarınızı her zaman en kutsal varlıklarınızdan biri olarak görün. Sizlerden, hayatınız boyunca, işte sadece anne babalarınızın, sadece hocalarınızın ellerini öpmenizi rica ediyorum. Beşer planında hiç kimsenin önünde eğilmeyin. Ama, anne babalarınızın ve hocalarınızın önünde, ne olur kaşınızı dahi kaldırmayın, suratınızı asmayın, onlara 'öf' bile demeyin. Bir gün, inşallah anne baba olduğunuzda, bazılarınız öğretmen olduğunuzda, akademisyen olduğunuzda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.'' -''AZİZ MİLLETİN EMANETİNİ DE ÜZERİNİZDE TAŞIYORSUNUZ''- Anne babaları, hocaları kadar gençlerin üzerinde emaneti olan bir kesimin daha bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, ''Sizler, bu milletin, 74 milyonun dişinden, tırnağından artırarak kurduğu, içini donattığı, en modern imkanları temin ettiği bu aziz milletin emanetini de üzerinizde taşıyorsunuz. Sizler, bu milletin emanet ettiği vergilerle, hayırseverlerin gönüllerinden kopan yardımlarla, bu aziz milletin cömertliği ve fedakarlığıyla bu mutluluğu yaşıyorsunuz. Millete asla ve asla sırtınızı dönmeyin. Millete, millet iradesine, milletin değerlerine sırtını dönenlere asla prim vermeyin'' şeklinde konuştu. Bu ülkenin, bu milletin istiklali, istikbali, namusu ve şerefinin gençlerin omuzlarında artık dokunulmaz bir emanet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Şu aşamadan sonra bu ülkeye istikamet çizecek, bu ülkeye, bu millete rehberlik edecek olan sizlersiniz. Bu ülkeyi büyütecek, daha ileri standartlara ulaştıracak, huzuru, istikrarı, kardeşliği daha da yüceltecek olan sizlersiniz. Sizler, artık bu ülkenin bilim adamları, sanatçıları, aydınlarısınız. Sizler, geleceğin başbakanlarısınız, bakanlarısınız, idarecilerisiniz. Asla ve asla umutsuz olmayın. Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Sevgili gençler, başınızı asla öne eğmeyin. Bu millet, binlerce yıl boyunca her sorunu aştı, geride bıraktı. Bugün var olan sorunlar, sizlerin emekleriyle inşallah yarın var olmayacak. Kendinize inanın, milletinize güvenin, kendinize yıldızları hedefleyin. İnanın ki ulaşırsınız, ulaşacaksınız. Ben sizlere inanıyorum. Zira sizler, çok büyük bir milletin, köklü bir milletin, köklü bir tarihin, kadim bir medeniyetin mensuplarısınız. Sizler, kökü mazide olan atisiniz. Sizler, dünya bilimine, siyasetine, tarih ve coğrafyasına yön vermiş bir neslin evlatlarısınız. Bugün de sizler, dünyanın en büyük ülkelerinden, en güçlü ülkelerinden birinin, bölgesinde istikrar unsuru olan Türkiye'nin gençlerisiniz. Hayat sizi ürkütmesin, işsizlik, açlık, yoksulluk gibi korkular üzerinize sinmesin. Bunları aştık, aşıyoruz, daha da aşacağız. Sizler sayesinde bunların tamamını geride bırakacağız.'' -ERDOĞAN, BİRİNCİLERE DİPLOMALARINI VERDİ- Erdoğan, konuşmasının ardından, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü birincisi Roman Nikolaev, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü birincisi Zeynep Karayel, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü birincisi Öznur Dişçi ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği birincisi Muhammed Ahmet Nassor'a diplomalarını verdi. Daha sonra Erdoğan'a, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan tarafından hatıra plaketi sunuldu. Fatih Üniversitesinden bu yıl mezun olan 1800 öğrenciye diplomalarının verildiği törene, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da katıldı.