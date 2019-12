-Erdoğan'dan zafer haftası mesajı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aziz milletimiz, tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her zorlu sınavı başarıyla geçmiş ve elde ettiği sayısız zaferle dünya tarihine yön vermiştir'' dedi. Erdoğan, Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: ''Aziz milletimiz, tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her zorlu sınavı başarıyla geçmiş ve elde ettiği sayısız zaferle dünya tarihine yön vermiştir. Malazgirt Savaşı'yla, Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açan kahraman milletimiz, Dumlupınar'daki Büyük Zafer'le birlikte, bu toprakların ilelebet bizim vatanımız kalacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu bakımdan, 1922 yılının 26 Ağustos sabahında Kocatepe'de başlayan, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği Meydan Muharebesiyle devam eden ve 9 Eylül'de İzmir’in kurtuluşu ile sonuçlanan büyük zaferler, milli belleğimizden asla silinmeyecektir.'' ''Bağımsız Cumhuriyetimizin temelleri o günlerde elde edilen bu zaferlerle atılmıştır'' diyen Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Bu anlamlı hafta dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanın bağımsızlığı için can siperane savaşan bütün istiklal kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Hiç şüphesiz, elde edilen bu eşsiz zafer, kahraman Mehmetçiklerimizin gönlündeki vatan sevgisi, bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla kazanılmıştır. İnanıyorum ki, bu yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça, yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit berhava olacak, aziz milletimiz bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır.''