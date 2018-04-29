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BBC Türkçe

Erdoğan’dan yılbaşı mesajı: İşsizliği gündemden çıkartana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında "istihdam seferberliğinin" sürdürüleceğini söyledi: İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacağız.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diyen Erdoğan, "istihdam seferberliğine" devam edileceğini söyledi:

"İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz."

Yurtdışına yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin "gerçek potansiyeli ve büyüklüğünü" daha iyi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sudan, Çad, Tunus ziyareti, bunun en güzel örneklerinden biridir. Özellikle Sudan'da şahsımızda ülkemize ve milletimize gösterilen teveccüh, bizlere tarihi sorumluluklarımızı tekrar ve tekrar hatırlatmıştır.

"Biz, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara yönelik açılımlarımızla, bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içindeyiz.

"Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da, bu hususta milletimizle tam bir mutabakat içinde olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi daha aktif, daha kararlı, yeri geldiğinde daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor."

Erdoğan 2018'de de Türkiye'yi önemli gelişmelerin beklediğini söylerken mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

"2019 yılının Mart ayında yapılacak mahalli seçimler ile aynı yılın Kasım ayında yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. Tüm vatandaşlarımdan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum.

"Son olarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda, acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun, refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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