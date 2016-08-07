Erdoğan’dan Yenikapı tweeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle:

"Birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde göstermek için tüm vatandaşlarımı #TekMilletTekYürek olmaya Yenikapı'ya davet ediyorum."