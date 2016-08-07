Medya
Erdoğan’dan Yenikapı tweeti
"Birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde göstermek için tüm vatandaşlarımı #TekMilletTekYürek olmaya Yenikapı'ya davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle:
"Birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde göstermek için tüm vatandaşlarımı #TekMilletTekYürek olmaya Yenikapı'ya davet ediyorum."
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