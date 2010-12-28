-ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MÜJDELERİ TBMM (A.A) - 28.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından itibaren, Ziraat Bankasının tarımsal kredi faiz oranının indirileceğini, öğrenci kredisi ile ''şartlı nakit transferi'' oranlarının yeni yıldan itibaren artırılacağını bildirdi. Erdoğan, partisinin 2010 yılının son grup toplantısında, yeni yıla ilişkin iyi dileklerini ileterek başladı. 2011 yılı bütçesinin kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, bunun AK Parti hükümetlerinin 9. bütçesi olduğunu ifade ederek, bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağını belirten Erdoğan, 2011 Haziran ayında öngörülen genel seçime ilişkin seçim beyannamelerinin de dört yıllık değil, 100. Yıla yönelik olacağını söyledi. Erdoğan, konuşmasında şu müjdeleri verdi: -''1 ocak 2011'den itibaren, Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi faiz oranı yüzde 13'ten yüzde 10'a çekilecek. Hayvancılık ve tarımsal sulama kredilerine Hazine tarafında verilen yüzde 100 faiz desteği devam edecek. Diğer tüm kredilerde ise Hazine faizin yüzde 25'ini değil, yüzde 50'sini karşılayacak. Çiftçi, Ziraat Bankasından artık yüzde 0-5 aralığında faizle kredi kullanabilecek. -Yine yılbaşından itibaren üniversite öğrencilerinin burs ve kredi miktarlarını yüzde 20 oranında artırılacak. Buna göre, aylık 200 TL olan kredi 240 TL'ye çıkacak. Master öğrencilerinin 400 TL olan kredisi aylık 480 TL'ye, doktora öğrencisinin aylık 600 TL kredisi ise 720 TL'ye yükselecek. Aylık 120 TL olan beslenme yardımı ise yılbaşından itibaren 150 TL'ye çıkacak. -Dar gelirli ailelere, çocuklarının okula devam etmesi kaydıyla yapılan ''şartlı nakit transferi'' de 1 Ocak'tan itibaren yüzde 22-50 oranında artırılacak. Buna göre, ilköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 20 TL olan ödeme 30 TL'ye, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 25 TL olan ödeme 35 TL'ye; orta öğretime devam eden erkek öğrenci ödenen için 35 TL olan yardım 45 TL'ye, kız öğrenci için verilen 45 TL olan ödeme 55 TL'ye yükseltilecek.'' -ZİRAAT'TEN AÇIKLAMA- Ziraat Bankası, tarımsal kredilere uyguladığı baz faiz oranını 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm vadelerde yüzde 13'ten yüzde 10'a indirme kararı aldı. Ziraat Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, banka tarafından kullandırılan kredilere, Hazine tarafından uygulanan faiz desteği çerçevesinde 2010 yılında yüzde 0-yüzde 9,75 arasında değişen oranlarda faiz ödeyen çiftçiler, yeni yılda azami yüzde 0 ile yüzde 5 oranlarında faizlerle kredi kullanacak. Bu düzenleme ile Hazine tarafından 2007 yılından beri yüzde 100 sübvansiyonu uygulanan tarımsal sulama kredileri ile yine 1 Ağustos 2010 tarihinden beri uygulanan hayvancılık kredileri faizsiz olarak kullandırılmaya devam edecek. Diğer tüm kredilerde ise piyasa şartlarında olumsuz bir gelişme olmaması durumunda 2011 yılında azami yüzde 5 faiz oranı ile kredi kullandırılacak. Ziraat Bankasından daha önce değişken faizli kredi kullanan ve borcu devam eden çiftçilerin borçlarına da açıklanan yeni faiz oranları uygulanacak.