Erdoğan'dan yeni evlenen çifte: 4 olur bereket olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in oğlu Yusuf Türkmen ile Esra Savrum'un nikah şahitliğini yaptı. En az 3 çocuk nasihatinde bulunan Erdoğan, konuya ilişkin bir anısını da davetlilerle paylaştı.

İHA’da yer alan habere göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen nikahı, Hilmi Türkmen kıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murati, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi İmamı Mustafa Demirkan çiftin nikah şahitleri oldu.

Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftlere 3 çocuk nasihatini ilginç bir anısıyla yaptı.

Erdoğan, "Her zaman bir nasihatim var. Bunu bir baba nasihati veya Cumhurbaşkanı nasihati olarak özellikle kayıtlara girmenizi tavsiye ediyorum. İlahiyatçı olarak bunları siz daha önceden aranızda konuşmuşsunuzdur. Sevgili peygamberimiz, 'Ebedi alemde ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim' diyor. Beypazarlı amcamızdan bana başbakan iken şöyle bir nasihat geldi. Diyor ki; 'Başbakan evladıma söyle, hep böyle en az 3 evlat diyor. Onu şöyle anlatsın; Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Sizlerden de bunu bekliyorum" dedi.

Çiftler ve aileleriyle toplu hatıra fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre sonra nikâh töreninden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.