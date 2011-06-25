-ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA VURGUSU İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugünlerde yaşanan tartışmalar da bir kez daha göstermiştir ki Türkiye, yeni bir Anayasaya, yasalarında da çok ciddi bir reforma artık her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır'' dedi. Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ''Bazıları diyor, 'Son gelişmelerle ekonomik kriz olur mu?' Arkadaşlar, geçin bu işleri... Türkiye, şu anda sağlam zeminde yürüyor'' dedi.