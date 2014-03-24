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Erdoğan'dan yazarlara: Başbakana 'Başçalan' diyenlere karşı Twitter'ı savunmak size mi kaldı?

Erdoğan: Uyardığımız halde, halde Twitter merkezi hala yasak getirmiyor. Böyle bir olaya, yola gelene kadar ben 'hayır' dedim. Mesele bitmiştir

24 Mart 2014 22:46

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'ın yasaklanmasına ilişkin "Twitter'ın savunmasını yapmak köşe yazarlarına mı kaldı ya hale bak. Bu ülkenin milletine, devletine karşı, bu ülkenin başbakanına 'Başçalan' diyen ahlaksızlara karşı, bunları savunmak size mi kaldı?" dedi.

Partisinin düzenlediği Keçiören mitinginde konuşan Erdoğan Mısır'daki 529 kişi hakkında idam karar verilmesi ile ilgili olarak "Tam 529 idam kararı. Ey Batı, neredesin? Sesin niye çıkmıyor? Hani Avrupa Birliğinde idam kalkmıştı, niye sesiniz çıkmıyor" ifadesini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Uyardığımız halde, halde Twitter merkezi hala yasak getirmiyor. Böyle bir olaya, yola gelene kadar ben 'hayır' dedim. Siz ne diyorsunuz? Mesele bitmiştir. Benim için kararı veren yer burası, millet. Televizyonlara çıkıyorlar, birkaç milletle birlikte yaşamayan, milletin dilini konuşmayan kişiler çıkıyorlar, 'AK Parti, Erdoğan prestij kaybediyor' diyorlar. Bzim prestijimiz ne sizin ne Avrupalının nezdinde, ne şunun, ne bunun nezdinde. Biz halkın ve hakkın nezdindeki prestijimize bakıyoruz"    

"Twitter'ın savunmasını yapmak köşe yazarlarına mı kaldı ya hale bak. Bu ülkenin milletine, devletine karşı, bu ülkenin başbakanına 'Başçalan' diyen ahlaksızlara karşı, bunları savunmak size mi kaldı? Benim bakanıma kalkacak 'hırsız' diyecek, başkana 'hırsız' diyecek bunu savunmak ona mı kaldı? Buyurun sandığa giriyoruz"

“Sandıklarınıza sahip çıkacaksınız. Kuş uçurtmayacağız, kuş. Çoşkunuza teşekkür ediyorum. Aşkınıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir’i inşallah alıyoruz. Ankara’ya ‘Yavaş’lar yakışmaz. Hele CHP hiç yakışmaz. ”

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